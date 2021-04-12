Diyarbakır'ın tarihi mekanları dizi çekimleri için doğal plato oldu

DHA 12.04.2021 - 11:53 | Son Güncelleme : 12.04.2021 - 12:10
Terörün izlerinin silindiği Diyarbakır, tarihi mekanları ve kültürel dokusuyla dizi yapımcılarının ilgi odağı oldu. Başrollerinde Hülya Diken, Hakan Meriçliler, Ayhan Taş, Nihal Savaç, Can Ceylan, İskender Bağcılar ve İzzet Civril gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran ve Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın görev yaptığı dönemi konu alan 'Kançepek' dizisinin çekimlerine, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde başlandı.
Dizinin başrol oyuncularından olan Hülya Diken, Diyarbakır'a geldiğinde çok şaşırdığını söyledi. Tarihi dokuların kendisini hayran bıraktığını ifade eden Diken, "Ben Diyarbakır'a ilk kez geliyorum. Daha önce İran'a gittim. Hakkari'de gala yapmıştık, burayı da öyle bekliyordum, ama çok şaşırdım ilk geldiğimde, oldukça gelişmiş, çok fazla tarihi dokusu var. Düşünüyorum neden acaba burada dizi çekilmiyor, sinema çekilmiyor. Sanırım daha önce olan olaylardan dolayı insanlar biraz çekiniyorlar ama burası gayet güzel, çok güzel mekanları var, artık burada dizi çekilmesine de biz kapı açmış oluruz. Dizimiz polisiye, heyecan var, aşk var, komedi var, her şey var, o yüzden güzel bir proje olacak" diye konuştu.
Dizinin yapımcı ve yönetmenliğini üstlenen milli kaleci Mazlum Yiğit, çekimlerine başladıkları diziyle aynı zamanda Diyarbakır'ın kültürel turizmini de ön plana koyduklarını belirterek, "Bir hafta önce başladık, çok güzel geçiyor çekimler. Ortalama 1 ay sonra kurgu montaj ve müziği bitecek. 2 ay sonra da dijital platformlarda yayınlanmaya başlamasını hedefliyoruz. Özellikle Diyarbakır'ın kültürel turizmine çok değiniyoruz. Mekanlarımız çok iyi. Diyarbakır'ın tarihi mekanlarının hepsini kullanıyoruz, bunu insanlara yansıtalım istiyoruz, burada çok güzel yerler var, turistlerin de film yapımcılarının da gelmesi gereken bir yer" diye konuştu.
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