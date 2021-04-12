Diyarbakır'ın tarihi mekanları dizi çekimleri için doğal plato oldu

Dizinin başrol oyuncularından olan Hülya Diken, Diyarbakır'a geldiğinde çok şaşırdığını söyledi. Tarihi dokuların kendisini hayran bıraktığını ifade eden Diken, "Ben Diyarbakır'a ilk kez geliyorum. Daha önce İran'a gittim. Hakkari'de gala yapmıştık, burayı da öyle bekliyordum, ama çok şaşırdım ilk geldiğimde, oldukça gelişmiş, çok fazla tarihi dokusu var. Düşünüyorum neden acaba burada dizi çekilmiyor, sinema çekilmiyor. Sanırım daha önce olan olaylardan dolayı insanlar biraz çekiniyorlar ama burası gayet güzel, çok güzel mekanları var, artık burada dizi çekilmesine de biz kapı açmış oluruz. Dizimiz polisiye, heyecan var, aşk var, komedi var, her şey var, o yüzden güzel bir proje olacak" diye konuştu.





