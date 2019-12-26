Dizi olan PUBG'nin ilk bölümü yayınlandı 

400 milyondan fazla indirilmeyle ile popüler olan PUBG Mobile dizi olarak da hayranlarının karşısına çıktı.
5 bölüm olarak planlanan Dosti Ka Naya Maidan adlı dizinin ilk bölümü Squad Ki Synergy, PUBG Mobile Hindistan resmi kanalından paylaşıldı.
Dizi, Hindistan'da küçük bir kasabada yaşayan bir grup gencin hayatını anlatıyor ve oyunun bugünkü kültürel fenomen olma yolunda sınırları nasıl aştığını konu alıyor.
Dosti Ka Naya Maidan'ın oyuncu kadrosunda Badri Chavan, Ranjan Raj, Chinmay Chandraunshuh, Alam Khan ve Arnav Bhasin yer alıyor. Ayrıca PUBG Mobil yayıncıları Rawknee ve Kronten de dizide rol alıyor.
Dizi, gençlerin oyundaki ilk günlerinden itibaren yolculuklarını anlatıyor ve geliştiricilere göre farklı hayatlar yaşayan PUBG Mobile oyuncularının hikayelerini tasvir ediyor.