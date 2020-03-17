Dizi setlerine de erteleme

Corona nedeniyle gösteri dünyasındaki birçok iptal ve ertelemenin ardından dizi setlerinden de erteleme kararları geldi.

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17.03.2020 - 12:51

Filmlerin çekim, gala ve vizyon tarihlerindeki değişikliklerin ardından set çalışanları da erteleme talep etti.

Meslek örgütleri setlere 2 hafta ara verilmesini beklediklerini belirttikleri bir açıklama yayınladı.

Başta oyuncu Eda Eda olmak üzere birçok isim sosyal medyadan "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor" diyerek eleştiri de bulundu.











Bu gelişmelerin ardından ilk açıklama Limon Yapım'dan geldi şirket bünyesindeki Öğretmen, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizi lerinin setleri iptal edildi.

Ardından BKM'den yapılan duyuruda "TV yapımlarımızın tamamının set çalışmalarına ara veriyoruz" denildi.

BKM bünyesinde Çok Güzel Hareketler Bunlar, Ramo ve Jet Sosyete gibi yapımlar bulunuyor.