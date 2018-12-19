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Doğayla şaka olmayacağını anlatan filmler

Her gün kişi başı 1 kilo çöp attığımızı, yılda yaklaşık 400 poşet kullandığımızı ve bir plastiğin 1000 yılda yok olduğunu biliyor muydunuz? Dünya adım adım hızla plastik felaketine doğru yol alırken, çevreyi kurtarabilmek için çok sayıda proje de hayata geçiriliyor. Biz de doğayı ciddiye almamız gerektiğini anlatan filmleri derledik. İşte Yeşil sev, doğayı koru" filmlerinden bazıları...

  • 1

    Film: 2012
    Tehdit: Doğal felaket / Mayaların 2012 fenomeni
  • 2


    Film: Aptallık Çağı
    Tehdit: İklim değişikliği
  • 3

    Film: Avatar
    Tehdit: Doğal kaynaklar
  • 4

    Film: Yarından Sonra
    Tehdit: İklim değişikliği
  • 5

    Film: Tatlı Bela
    Tehdit: Su kirliliği
  • 6

    Film: Mistik Olay
    Tehdit: Toksikoloji etkeni
  • 7

    Film: Safe
    Tehdit: Kimyasal hassasiyet
  • 8

    Film: Vol.i
    Tehdit: Yanlış atık yönetimi
  • 9

    Film: The China Syndrome
    Tehdit: Nükleer sızıntı
  • 10

    Film: Buz Devri 2
    Tehdit: Küresel ısınma
  • 11

    Film: San Andreas Fayı
    Tehdit: Deprem
  • 12

    Film: The Wave
    Tehdit: Çığ
  • 13

    Earth
  • 14

    Uygunsuz Gerçek
  • 15

    Kırmızı Gezegen (Red Planet)
  • 16

    Eğer Bir Ağaç Devrilirse: Yeryüzü Özgürlük Cephesi’nin Hikâyesi
  • 17

    Koy (The Cove)
  • 18

    Son Kumsal
  • 19

    Elektrikli Arabayı Kim Öldürdü?
  • 20

    Sorun Küresel, Çözüm Yerel
  • 21

    Countdown to Zero
  • 22

    Su Belası (Trouble The Water)
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