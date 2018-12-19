Doğayla şaka olmayacağını anlatan filmler

Her gün kişi başı 1 kilo çöp attığımızı, yılda yaklaşık 400 poşet kullandığımızı ve bir plastiğin 1000 yılda yok olduğunu biliyor muydunuz? Dünya adım adım hızla plastik felaketine doğru yol alırken, çevreyi kurtarabilmek için çok sayıda proje de hayata geçiriliyor. Biz de doğayı ciddiye almamız gerektiğini anlatan filmleri derledik. İşte Yeşil sev, doğayı koru" filmlerinden bazıları...
1
Film: 2012 Tehdit: Doğal felaket / Mayaların 2012 fenomeni
2
Film: Aptallık Çağı Tehdit: İklim değişikliği
3
Film: Avatar Tehdit: Doğal kaynaklar
4
Film: Yarından Sonra Tehdit: İklim değişikliği
5
Film: Tatlı Bela Tehdit: Su kirliliği
6
Film: Mistik Olay Tehdit: Toksikoloji etkeni
7
Film: Safe Tehdit: Kimyasal hassasiyet
8
Film: Vol.i Tehdit: Yanlış atık yönetimi
9
Film: The China Syndrome Tehdit: Nükleer sızıntı
10
Film: Buz Devri 2 Tehdit: Küresel ısınma
11
Film: San Andreas Fayı Tehdit: Deprem
12
Film: The Wave Tehdit: Çığ
13
Earth
14
Uygunsuz Gerçek
15
Kırmızı Gezegen (Red Planet)
16
Eğer Bir Ağaç Devrilirse: Yeryüzü Özgürlük Cephesi’nin Hikâyesi