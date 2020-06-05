Doğayla şaka olmayacağını anlatan filmler (5 Haziran Dünya Çevre Günü)

Her gün kişi başı 1 kilo çöp attığımızı, yılda yaklaşık 400 poşet kullandığımızı ve bir plastiğin 1000 yılda yok olduğunu biliyor muydunuz? Dünya adım adım hızla plastik felaketine doğru yol alırken, çevreyi kurtarabilmek için çok sayıda proje de hayata geçiriliyor. Dünya Çevre Günü'nde biz de doğayı ciddiye almamız gerektiğini anlatan filmleri derledik. İşte Yeşil sev, doğayı koru" filmlerinden bazıları...

05.06.2020 - 08:52

Film: 2012
Tehdit: Doğal felaket / Mayaların 2012 fenomeni

Film: Aptallık Çağı
Tehdit: İklim değişikliği
Film: Avatar
Tehdit: Doğal kaynaklar
Film: Yarından Sonra
Tehdit: İklim değişikliği
Film: Tatlı Bela
Tehdit: Su kirliliği
Film: Mistik Olay
Tehdit: Toksikoloji etkeni
Film: Safe
Tehdit: Kimyasal hassasiyet
Film: Vol.i
Tehdit: Yanlış atık yönetimi
Film: The China Syndrome
Tehdit: Nükleer sızıntı
Film: Buz Devri 2
Tehdit: Küresel ısınma
Film: San Andreas Fayı
Tehdit: Deprem
Film: The Wave
Tehdit: Çığ
Earth
Uygunsuz Gerçek
Kırmızı Gezegen (Red Planet)
Eğer Bir Ağaç Devrilirse: Yeryüzü Özgürlük Cephesi’nin Hikâyesi
Koy (The Cove)
Son Kumsal
Elektrikli Arabayı Kim Öldürdü?
Sorun Küresel, Çözüm Yerel
Countdown to Zero
Su Belası (Trouble The Water)

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