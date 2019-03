Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi?

1 2016:



Drake Views



Satan Kopya Sayısı: 4.140.000



En hit şarkılar: Hotline Bling ve One Dance

2 2015:



Adele-25



Satan Kopya Sayısı: 8.008.000



En hit şarkılar: Hello ve When We Were Young

3 2014:



Taylor Swift- 1989



Satan Kopya Sayısı: 3.661.000



En hit şarkılar: Shake It Off, Blank Space ve Bad Blood

4 2013:



Justin Timberlake- The 20/ 20 Experience



Satan Kopya Sayısı: 2.430.000



En hit şarkılar: Suit Me ve Mirrors

5 2012:



Adele- 21



Satan kopya Sayısı: 5.824.000



En hit şarkılar: Someone Like You, Set Fire to the Rain ve Rumour Has It





2011:



Adele-21



Satan kopya sayısı: 5.824.000



En hit şarkılar: Rolling the Deep

6 2010:



Eminem- Recovery



Satan kopya sayısı: 3.415.000



En hit şarkılar: Not Afraid ve Love the Way You Lie

7 2009:



Taylor Swift- Fearless



Satan kopya sayısı: 3.217.000



En hit şarkılar: Love Story ve You Belong with Me

8 2008:



Lil Wayne- Tha Charter 3



Satan Kopya Sayısı: 2.874.000



En hit şarkılar: Lollipop, A Milli

9 2007:



Josh Groban- Noel



Satan kopya sayısı: 3.669.000



En hit şarkılar: The First Noel

10 2006:



High School Musical (Soundtrack)



Satan kopya sayısı: 3.719.000



En hit şarkılar: Breaking Free

11 2005:



Mariah Carey- The Emancipation of Mimi



Satan kopya sayısı: 4.969.000



En hit şarkılar: We Belong Together ve Shake It Off

12 2004:



Usher- Confessions



Satan Kopya Sayısı: 7.979.000



En hit şarkılar: Burn, Confessions Pt. 2 ve Yeah

13 2003:



50 Cent- Get Rich or Die Tryin



Satan Kopya Sayısı: 6.536.000



En hit Şarkıları: In da Clup, 21 Questions

14 2002:



Eminem- The Eminem Show



Satan kopya sayısı: 7.608.000



En hit şarkıları: Without Me, Sing for the Moment

15 2001:



Linkin Park- Hybrid Theory



Satan kopya sayısı: 4.813.000



En hit şarkılar: In the End





16 2000:

NYSNC- No Strings Attached



Satan kopya sayısı: 9.936.000



En hit şarkılar: Bye Bye ve It’s Gonna Be Me

17 1999:



Backstreet Boys- Millennium



Satan kopya sayısı: 9.446.000



En hit şarkılar: I Want It That Way ve Larger Than Life

18 1998:



James Horner ve Celine Dion



Satan kopya sayısı: 9.338.000



En hit şarkılar: My Heart Will Go On

19 1997:



Spice Girls- Spice



Satan kopya sayısı: 5.302.000



En hit şarkıları: Wannable ve Say You’ll Be There

20 1996:



Alanis Morissette- Jaged Little Pill



Satan kopya sayısı: 7.380.000



En hit şarkıları: You Oughta Know ve Hand in My Pocket

21 1995:



Hootie and Blowfish- Cracked Rear View



Satan kopya sayısı: 7.020.000



En hit şarkıları: Hold My Hand ve Only Wanna Be With You

22 1994:



Elton John ve Hans Zimmer- Lion King Soundtrack



Satan kopya sayısı: 4.934.000



En hit şarkıları: Can You Feel the Love tonight ve Circle of Life

23 1993:



Whitney Houston ve Başka Sanatçılar- Bodyguard Soundtrack



Satan Kopya Sayısı: 5.460.000



En hit şarkılar: I Will Always Love You

24 1992:



Billy Ray Cyrus- “Some Gave All”



Satan kopya sayısı: 4.832.000



En hit şarkılar: Achy Breaky Heart

25 1991:



Mariah Carey- Mariah Carey



En hit şarkılar: Vision of Love ve Love Takes Time

26 1990:



Janet Jackson- Janet Jackson Rhythm Nation 1814



En hit şarkılar: Miss You Much ve Rhythm Nation

27 1989:



Bobby Brown- Don’t Be Cruel



En hit şarkılar: My prerogative

28 1988:



George Micheal- Faith



En hit şarkılar: One More Try ve Father Figure

29 1987:



Bon Jovi: Slippery When Wet



En hit şarkılar: You Give Love a Bad Name ve Living On A Prayer

30 1986:

Whitney Houston- Whitney Houston



En hit şarkılar: How Will I Know ve Greatest Love of All

31 1985:



Bruce Springsteen- Born in the U.S.A



En hit şarkılar: Dancing in the Dark ve Born in the U.S.A

32 1984:



Micheal Jackson- Thriller



En hit şarkılar: Billie Jean ve Beat It

33 1983:



Micheal Jackson- Thriller



En hit şarkılar: Thriller ve Pretty Young Thing

34 1982:



Asia- Asia



En hit şarkılar: Heat of the Moment

35 1981:



REO Speedwagon- Hi Infidelity



En hit şarkılar: Keep On Loving You ve Take It on the Run

36 1980:



Pink Floyd- The Wall



En hit şarkılar: Another Bring In The Wall Part 2

37 1979:



Billy Joel- 52nd Street



En hit şarkılar: My Life

38 1978:



Saturday Night Fever: The Original Movie Soundtracak



En hit şarkılar: How Deep Is Your Life ve Stayin Alive

39 1977:



Fletwood Mac- Rumours



En hit şarkılar: Go Your Own Way ve Don’t Stop

40 1976:



Peter Frampton- Frampton Comes Alive



En hit şarkılar: Show Me The Way

41 1975:



Elton John- The Greatest Hits



En hit şarkılar: Your Song ve Daniel





42

1974:



Elton John- Goodbye Yellow Brick Road



En hit şarkılar: Bennie and the Jets

43 1973:



War- The World is a Ghetto



En hit şarkılar: The Cisco Kid

44 1972:



Neil Young- Harvest



En hit şarkılar: Heart of Gold

45 1971:



Jesus Christ Superstar



En hit şarkılar: Superstar

46 1970:



Simon and Garfunkel- Bridge over Troubled Water



En hit şarkılar: Bridge Over Troubled Water ve The Boxer

47 1969:

Iron Butterfly- In A Gadda Da Vida



En hit şarkılar: I A Gadda Da Vida

48 1968:



The Jimi Hendrix Experience- Are You Experienced



En hit şarkılar: Purple Haze ve Foxy Lady

49 1967:



The Monkees- More of The Monkees



En hit şarkılar: I am A Believer

50 1966:



Herb Albert & The Tijuana Brass- Whipped Creams& Other Delights



En hit şarkılar: A Taste of Honey

51 1965:

Marry Poppins Original Soundtrack



En hit şarkılar: A Taste of Honey

52 1964: Hello, Dolly! (Orginal Broadway Cast)



En hit Şarkılar: Hello, Dolly!

53 1963:



West Side Story (Soundtrack)



En hit şarkılar: I Feel Pretty

54 1962:



West Side Story (Soundtrack)



En hit şarkılar: Maria

55 1961:



Camelot (Original Broadway Cast)



En hit şarkılar: I Ever I Would Leave You

56 1960:



The Sound Of Music (Original Broadway Cast)



En hit şarkılar: Do Re Mi ve The Sound Of Music

57 1959:



Henry Mancini – Music From Peter Queen



En hit şarkılar: Peter Gunn

58 1958:



My Fair Lady (Original Broadway Cast)



En hit şarkılar: With a Little Bit of Lack





59 1957:



My Fair Lady (Original Broadway Cast)



En hit şarkılar: The Rain in Spain