Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi?
İngiliz Independent gazetesi “Doğduğun yılın en hit şarkısı hangisiydi” başlığıyla 1956 yılından günümüze, hit olmuş olan şarkıları derledi. Liste sayesinde herkes doğduğu yılın en ünlü şarkısını öğrenebiliyor. Liste Business Insider'ın en popüler albümleri ve o albümdeki en popüler şarkıyı tespit ettiği listeye dayandırılıyor. İşte o derleme:
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12016:
Drake Views
Satan Kopya Sayısı: 4.140.000
En hit şarkılar: Hotline Bling ve One Dance
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22015:
Adele-25
Satan Kopya Sayısı: 8.008.000
En hit şarkılar: Hello ve When We Were Young
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32014:
Taylor Swift- 1989
Satan Kopya Sayısı: 3.661.000
En hit şarkılar: Shake It Off, Blank Space ve Bad Blood
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42013:
Justin Timberlake- The 20/ 20 Experience
Satan Kopya Sayısı: 2.430.000
En hit şarkılar: Suit Me ve Mirrors
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5
2012:
Adele- 21
Satan kopya Sayısı: 5.824.000
En hit şarkılar: Someone Like You, Set Fire to the Rain ve Rumour Has It
2011:
Adele-21
Satan kopya sayısı: 5.824.000
En hit şarkılar: Rolling the Deep
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62010:
Eminem- Recovery
Satan kopya sayısı: 3.415.000
En hit şarkılar: Not Afraid ve Love the Way You Lie
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72009:
Taylor Swift- Fearless
Satan kopya sayısı: 3.217.000
En hit şarkılar: Love Story ve You Belong with Me
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82008:
Lil Wayne- Tha Charter 3
Satan Kopya Sayısı: 2.874.000
En hit şarkılar: Lollipop, A Milli
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92007:
Josh Groban- Noel
Satan kopya sayısı: 3.669.000
En hit şarkılar: The First Noel
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102006:
High School Musical (Soundtrack)
Satan kopya sayısı: 3.719.000
En hit şarkılar: Breaking Free
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112005:
Mariah Carey- The Emancipation of Mimi
Satan kopya sayısı: 4.969.000
En hit şarkılar: We Belong Together ve Shake It Off
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122004:
Usher- Confessions
Satan Kopya Sayısı: 7.979.000
En hit şarkılar: Burn, Confessions Pt. 2 ve Yeah
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132003:
50 Cent- Get Rich or Die Tryin
Satan Kopya Sayısı: 6.536.000
En hit Şarkıları: In da Clup, 21 Questions
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142002:
Eminem- The Eminem Show
Satan kopya sayısı: 7.608.000
En hit şarkıları: Without Me, Sing for the Moment
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152001:
Linkin Park- Hybrid Theory
Satan kopya sayısı: 4.813.000
En hit şarkılar: In the End
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16
2000:
NYSNC- No Strings Attached
Satan kopya sayısı: 9.936.000
En hit şarkılar: Bye Bye ve It’s Gonna Be Me
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171999:
Backstreet Boys- Millennium
Satan kopya sayısı: 9.446.000
En hit şarkılar: I Want It That Way ve Larger Than Life
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181998:
James Horner ve Celine Dion
Satan kopya sayısı: 9.338.000
En hit şarkılar: My Heart Will Go On
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191997:
Spice Girls- Spice
Satan kopya sayısı: 5.302.000
En hit şarkıları: Wannable ve Say You’ll Be There
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201996:
Alanis Morissette- Jaged Little Pill
Satan kopya sayısı: 7.380.000
En hit şarkıları: You Oughta Know ve Hand in My Pocket
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211995:
Hootie and Blowfish- Cracked Rear View
Satan kopya sayısı: 7.020.000
En hit şarkıları: Hold My Hand ve Only Wanna Be With You
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221994:
Elton John ve Hans Zimmer- Lion King Soundtrack
Satan kopya sayısı: 4.934.000
En hit şarkıları: Can You Feel the Love tonight ve Circle of Life
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231993:
Whitney Houston ve Başka Sanatçılar- Bodyguard Soundtrack
Satan Kopya Sayısı: 5.460.000
En hit şarkılar: I Will Always Love You
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241992:
Billy Ray Cyrus- “Some Gave All”
Satan kopya sayısı: 4.832.000
En hit şarkılar: Achy Breaky Heart
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251991:
Mariah Carey- Mariah Carey
En hit şarkılar: Vision of Love ve Love Takes Time
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261990:
Janet Jackson- Janet Jackson Rhythm Nation 1814
En hit şarkılar: Miss You Much ve Rhythm Nation
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271989:
Bobby Brown- Don’t Be Cruel
En hit şarkılar: My prerogative
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281988:
George Micheal- Faith
En hit şarkılar: One More Try ve Father Figure
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291987:
Bon Jovi: Slippery When Wet
En hit şarkılar: You Give Love a Bad Name ve Living On A Prayer
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30
1986:
Whitney Houston- Whitney Houston
En hit şarkılar: How Will I Know ve Greatest Love of All
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311985:
Bruce Springsteen- Born in the U.S.A
En hit şarkılar: Dancing in the Dark ve Born in the U.S.A
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321984:
Micheal Jackson- Thriller
En hit şarkılar: Billie Jean ve Beat It
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331983:
Micheal Jackson- Thriller
En hit şarkılar: Thriller ve Pretty Young Thing
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341982:
Asia- Asia
En hit şarkılar: Heat of the Moment
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351981:
REO Speedwagon- Hi Infidelity
En hit şarkılar: Keep On Loving You ve Take It on the Run
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361980:
Pink Floyd- The Wall
En hit şarkılar: Another Bring In The Wall Part 2
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371979:
Billy Joel- 52nd Street
En hit şarkılar: My Life
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381978:
Saturday Night Fever: The Original Movie Soundtracak
En hit şarkılar: How Deep Is Your Life ve Stayin Alive
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391977:
Fletwood Mac- Rumours
En hit şarkılar: Go Your Own Way ve Don’t Stop
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401976:
Peter Frampton- Frampton Comes Alive
En hit şarkılar: Show Me The Way
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411975:
Elton John- The Greatest Hits
En hit şarkılar: Your Song ve Daniel
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42
1974:
Elton John- Goodbye Yellow Brick Road
En hit şarkılar: Bennie and the Jets
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431973:
War- The World is a Ghetto
En hit şarkılar: The Cisco Kid
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441972:
Neil Young- Harvest
En hit şarkılar: Heart of Gold
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451971:
Jesus Christ Superstar
En hit şarkılar: Superstar
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461970:
Simon and Garfunkel- Bridge over Troubled Water
En hit şarkılar: Bridge Over Troubled Water ve The Boxer
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47
1969:
Iron Butterfly- In A Gadda Da Vida
En hit şarkılar: I A Gadda Da Vida
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481968:
The Jimi Hendrix Experience- Are You Experienced
En hit şarkılar: Purple Haze ve Foxy Lady
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491967:
The Monkees- More of The Monkees
En hit şarkılar: I am A Believer
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501966:
Herb Albert & The Tijuana Brass- Whipped Creams& Other Delights
En hit şarkılar: A Taste of Honey
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51
1965:
Marry Poppins Original Soundtrack
En hit şarkılar: A Taste of Honey
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52
1964:
Hello, Dolly! (Orginal Broadway Cast)
En hit Şarkılar: Hello, Dolly!
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531963:
West Side Story (Soundtrack)
En hit şarkılar: I Feel Pretty
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541962:
West Side Story (Soundtrack)
En hit şarkılar: Maria
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551961:
Camelot (Original Broadway Cast)
En hit şarkılar: I Ever I Would Leave You
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561960:
The Sound Of Music (Original Broadway Cast)
En hit şarkılar: Do Re Mi ve The Sound Of Music
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571959:
Henry Mancini – Music From Peter Queen
En hit şarkılar: Peter Gunn
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581958:
My Fair Lady (Original Broadway Cast)
En hit şarkılar: With a Little Bit of Lack
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591957:
My Fair Lady (Original Broadway Cast)
En hit şarkılar: The Rain in Spain
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60
1956:
Harry Belafonte- Calypso
En hit şarkılar: Day O ve Jamaica Farewell