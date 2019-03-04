Doğum gününde Yılmaz Erdoğan filmleri (51. yaşını kutluyor)
4 Kasım 1967'de dünyaya gelen oyuncu, yapımcı ve yönetmen Yılmaz Erdoğan bugün 51. yaşını kutluyor. Kariyerinde birçok televizyon programı, dizi ve film olan Erdoğan, şu sıralar Organize İşler Sazan Sarmalı ve Çok Güzel Hareketler 2 ile gündemde. İşte Erdoğan'ın kariyerinde rol aldığı ve imzası olan filmler...
1
Vizontele (2001)
2
Vizontele Tuuba (2003)
3
Organize İşler (2005)
4
Neşeli Hayat (2009)
5
Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)
6
Fasle Kargadan (2012)
7
Kelebeğin Rüyası (2013)
8
The Water Diviner (2014)
9
Ekşi Elmalar (2016)
10
Organize İşler Sazan Sarmalı (2019)
11
Erdoğan; Tatlım Tatlım, Dedemin Fişi ve Patron Mutlu Son İstiyor gibi filmlerde de senarist ve yönetmen olarak görev aldı.