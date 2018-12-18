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Dokuz dalda 91. Oscar Ödülleri aday adayları açıklandı

ntv.com.tr

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl ilk kez kesinleşmiş tüm adayları açıklamadan önce dokuz kategoride son eleme öncesi listeye alınan filmleri açıkladı. Yabancı Dilde En İyi Film kategorisi için Türkiye'nin adayı olan Nuri Bilge Ceylan filmi Ahlat Ağacı listede yer almıyor.

  • 1

    Her yıl Oscar’ları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl ilk kez farklı bir uygulamaya imza attı. Oscar tarihinde ilk kez, kesinleşmiş tüm adaylar açıklanmadan önce dokuz kategoride son eleme öncesi listeye alınan filmler açıklandı.

    İşte 91. Oscar Ödülleri için yarışması kesinleşen filmler 22 Ocak’ta açıklanmadan önce dokuz dalda 'en iyi' olmaya aday adayı filmler...

  • 2

    EN İYİ BELGESEL ADAY ADAYLARI

    EN İYİ BELGESEL ADAY ADAYLARI

    Charm City
    Communion
    Crime + Punishment
    Dark Money
    The Distant Barking of Dogs
    Free Solo
    Hale County This Morning, This Evening
    Minding the Gap
    Of Fathers and Sons
    On Her Shoulders
    RBG
    Shirkers
    The Silence of Others
    Three Identical Strangers
    Won’t You Be My Neighbor?

  • 3

    EN İYİ KISA BELGESEL ADAY ADAYLARI

    EN İYİ KISA BELGESEL ADAY ADAYLARI

    Black Sheep
    End Game
    Lifeboat
    Los Comandos
    My Dead Dad’s Porno Tapes
    A Night at the Garden
    Period. End of Sentence.
    ’63 Boycott
    Women of the Gulag
    Zion

  • 4

    EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ ADAY ADAYLARI

    EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ ADAY ADAYLARI

    Black Panther
    Bohemian Rhapsody
    Border
    Mary Queen of Scots
    Stan & Ollie
    Suspiria
    Vice

  • 5

    YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM ADAY ADAYLARI

    YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM ADAY ADAYLARI

    Kolombiya, Birds of Passage
    Danimarka, The Guilty
    Almanya, Never Look Away
    Japonya, Shoplifters
    Kazakistan, Ayka
    Lübnan, Capernaum
    Meksika, Roma
    Polonya, Cold War
    Güney Kore, Burning

  • 6

    EN İYİ FİLM MÜZİĞİ ADAY ADAYLARI

    EN İYİ FİLM MÜZİĞİ ADAY ADAYLARI

    Annihilation
    Avengers: Infinity War
    The Ballad of Buster Scruggs
    Black Panther
    BlacKkKlansman
    Crazy Rich Asians
    The Death of Stalin
    Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
    First Man
    If Beale Street Could Talk
    Isle of Dogs
    Mary Poppins Returns
    A Quiet Place
    Ready Player One
    Vice

  • 7

    EN İYİ ŞARKI ADAY ADAYLARI

    EN İYİ ŞARKI ADAY ADAYLARI

    When A Cowboy Trades His Spurs For Wings (The Ballad of Buster Scruggs)


    Treasure (Beautiful Boy)


    All the Stars (Black Panther)


    Revelation (Boy Erased)


    Girl In The Movies (Dumplin’)


    We Won’t Move (The Hate U Give)


    The Place Where Lost Things Go (Mary Poppins Returns)


    Trip A Little Light Fantastic (Mary Poppins Returns)


    Keep Reachin’ (Quincy)


    I’ll Fight (RBG)


    A Place Called Slaughter Race (Ralph Breaks the Internet)


    OYAHYTT (Sorry to Bother You)


    Shallow (A Star Is Born)


    Suspirium (Suspiria)


    The Big Unknown (Widows)

  • 8

    EN İYİ KISA ANİMASYON ADAY ADAYLARI

    EN İYİ KISA ANİMASYON ADAY ADAYLARI

    Age of Sail
    Animal Behaviour
    Bao
    Bilby
    Bird Karma
    Late Afternoon
    Lost & Found
    One Small Step
    Pépé le Morse
    Weekends

  • 9

    EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON) ADAY ADAYLARI

    EN İYİ KISA FİLM (CANLI AKSİYON) ADAY ADAYLARI

    Coraline
    Chuchotage
    Detainment
    Fauve
    Icare
    Marguerite
    May Day
    Mother
    Skin
    Wale

  • 10

    EN İYİ GÖRSEL EFEKT ADAY ADAYLARI

    EN İYİ GÖRSEL EFEKT ADAY ADAYLARI

    Ant-Man and the Wasp
    Avengers: Infinity War
    Black Panther
    Christopher Robin
    First Man
    Jurassic World: Fallen Kingdom
    Mary Poppins Returns
    Ready Player One
    Solo: A Star Wars Story
    Welcome to Marwen

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