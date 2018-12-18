Dokuz dalda 91. Oscar Ödülleri aday adayları açıklandı

Her yıl Oscar’ları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl ilk kez farklı bir uygulamaya imza attı. Oscar tarihinde ilk kez, kesinleşmiş tüm adaylar açıklanmadan önce dokuz kategoride son eleme öncesi listeye alınan filmler açıklandı.

İşte 91. Oscar Ödülleri için yarışması kesinleşen filmler 22 Ocak’ta açıklanmadan önce dokuz dalda 'en iyi' olmaya aday adayı filmler...