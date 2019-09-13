Dolmabahçe Sarayı'ndaki Sürre Alayı tablosu restorasyonda

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Altın Varak Atolyesi Koordinasyon Sorumlusu Arzu Kural, "Şuan 14 no'lu yazı dairesi Sürre Alayı tablosunun önündeyiz. Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından 1873 tarihinde yaptırılmıştır. Çerçevenin özelliklerinden birisi kurumumuz envanterine kayıtlı en büyük altın varaklı çerçeve özelliğini taşımaktadır. 6 metre 38 santim genişliğinde 4 metre 5 cm yüksekliğindedir. Çerçevenin bir diğer özelliği dört bir yanını çevrelemiş olan altın varaklarla bezenmiş ayet yazılı olmasıdır. Bu ayet Al-i İmran Suresi'nin 126. bölümü olan ' Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi Allah katındadır' yazmaktadır. Bu yazı İslam hat sanatının bilinen en eski yazı türü olan kufi olarak yazılmıştır" dedi.