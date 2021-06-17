Dolmabahçe Sarayı'nın 119 yıllık halısı restore ediliyor

17.06.2021 - 13:28
"119 YILA TANIKLIK ETMİŞ"
Tarihi halının II. Abdülhamid döneminde Hereke İpek Dokuma Fabrikası'nda dokunduğunu söyleyen Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon Atölyesi Sorumlusu Mustafa Köksal, nadide parçanın Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonuna ait olduğunu belirtti.
Köksal, halının Avrupai tarzında kabartma denilen şekilde dokunduğunu ve 119 yıllık tarihe tanıklık ettiğine dikkat çekti.
Mustafa Köksal "Halının bazı kısımlarında güneşten ve ışıktan dolayı aşınmalar söz konusu. Bizler de Millî Saraylara bağlı başkanlığımızın aldığı bir kararla, bu halının onarımı gerçekleştiriyoruz" dedi.
"BİR TON AĞIRLIĞINDA"
Yaklaşık dört ay önce restorasyon çalışmalarına başladıklarını açıklayan Köksal, "Halının ağırlığı bir tona yakın olduğunu ve onarım çalışmaları için 8 kişilik bir kadronun çalıştığını söyledi.
Pandemi dolasıyla 8 kişilik ekibin aralıklı çalışmasına özen gösterdiklerine dikkat çeken Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon Atölyesi Sorumlusu; 4 ay gibi bir sürede çalışmaları tamamlamayı planladıklarını açıkladı.
Mustafa Köksal şu ana kadar çalışmaların yüzde 50'sinin tamamladığını belirtti.