Dolmabahçe Sarayı'nın 119 yıllık halısı restore ediliyor

Hereke Dokuma Fabrikası'nın Muayede Salonu'na özel olarak üretilen 119 yıllık halı, Avrupai tarzda dokunulan önemli örneklerden biri. Türk düğümü ve pamuk çözgü tekniği ile dokunan halının boyu 14 metre, eni ise 8 metre. Halının en dikkat çeken detaylarından biri ise kabartma desenli olması.





