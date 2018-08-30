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Domates çılgınlığı (La Tomatina)

İspanya’nın ünlü domates fırlatma festivali La Tomatina 22 bin kişinin birbirlerine 145 ton fırlatmasıyla gerçekleşti.

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    Dünyanın en büyük yemek savaşı La Tomatina başladı. Festival, Valencia şehrinin yakınında bulunan Bunol kasabasında her yılın Ağustos ayının son Çarşamba gününde düzenleniyor.

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    Yetkililer bu yılki savaşa 22 binden fazla kişinin katıldığını açıkladılar. Bu yıl Bunol kasabasına kamyonlarla 145 ton domates taşındı.
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    İspanyollar, Bunollu gençlerin eğlenmek için çaldıkları domatesleri birbirlerine fırlattığı 1945 yılından beri bu geleneği sürdürüyor.

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    Domates savaşı kasabanın bütün sokakları domates suyuyla kaplanana kadar devam ediyor.
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    La Tomatina diye adlandırılan Domates Festivali, İspanya'nın en önemli eğlence aktivitelerinden biri. 

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    Domates Festivali'nin başlangıç tarihi ve nedeni tam olarak bilinmese de bir rivayete göre şehirde sevilmeyen bir belediye başkanını protesto etmek isteyen kişilerin başlattığı bir savaş.
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    Diğer rivayet ise bunun gençler arasında yapılan eski bir eğlence aktivitesi olduğu yönünde.
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    Bir dönem bu geleneksel festival yasaklansa da hükümetin el değiştirmesi ile domates savaşı tekrar düzenlenmeye başlamış.
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    İşte bu yılki festivalden kareler...
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