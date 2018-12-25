Dominic West: Yeni James Bond bir trans birey olmalı
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu Dominic West, yeni James Bond rolünü trans bir bireyin oynaması gerektiğini söyleyerek, rol için İngiliz ordusunda üst düzey subay olan trans kadın Hannah Graf’i önerdi.
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James Bond serisinin her devam filmi haberinde, James Bond karakterini kimin oynayacağı tartışma konusu olur ve ‘Kim oynamalı?’ sorusu üzerine isimler ortaya dökülür.
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Son olarak başrolde yer aldığı The Affair dizisiyle seyirci karşısına çıkan İngiliz aktör Dominic West, yeni James Bond konusundaki fikirlerini açıkladı.
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49 yaşındaki ünlü oyuncu, James Bond rolünde bir trans bireyi görmek istediğini söyledi.
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West, İngiliz ordusunda üst düzey trans bir asker olan Hannah Graf’i yeni James Bond rolü için önerdi. West, Graf’i, eşi ile Collette filminde birlikte çalıştığı dönemden tanıyor.
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Sunday Times’a konuşan West, trans birey Graf ile ilgili, “O Bond olabilecek güzel bir kız. Gerçekten harika bir fikir. Trans bir Bond seçmeliler çünkü orduda çok fazla trans birey var” dedi.
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Hannah Graf de “Dominic bu rol için beni önerdiği için çok gururlandım. Ama yakın zamanda oyuncu olmayı düşünmüyorum. Tabii Bond’u bir transın oynanaması için hiçbir neden olamaz. Pek çok erkeği kahraman rollerinde oynarken, kadınları da ikincil konumda gördük” şeklinde konuştu.
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25’inci devam filmiyle seyirci karşısına çıkacak olan James bond filminde Daniel Craig son kez James Bond rolünü canlandıracak.
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8Bu, Craig’in beşinci 007 rolü olacak.