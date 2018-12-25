Dominic West: Yeni James Bond bir trans birey olmalı

Hannah Graf de “Dominic bu rol için beni önerdiği için çok gururlandım. Ama yakın zamanda oyuncu olmayı düşünmüyorum. Tabii Bond’u bir transın oynanaması için hiçbir neden olamaz. Pek çok erkeği kahraman rollerinde oynarken, kadınları da ikincil konumda gördük” şeklinde konuştu.