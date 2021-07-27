Don Kişot'um Ben 16 ay sonra seyirciyle buluşuyor

Baba Sahne'nin salgın öncesinde kapalı gişe oynayan prodüksiyonu Don Kişot'um Ben, 16 ay sonra yeniden seyircilerin beğenisine sunulacak.

27.07.2021 - 11:44

Don Kişot'um Ben 16 ay sonra seyirciyle buluşuyor - 1
Ozan Güven ile Günay Karacaoğlu'nun başrollerini paylaştığı iki perdelik oyun, 6 Ağustos'ta Selamiçeşme Özgürlük Parkı'ndaki Amfi Tiyatro'da sahnelenecek.
Don Kişot'um Ben 16 ay sonra seyirciyle buluşuyor - 2
Oyunda, delilikte direndiği için bilge olan çılgın asilzade, gezgin şövalye Don Kişot ile silahtarı Sancho Panza'nın hikayesi şarkılar, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleriyle bezeli bir macera eşliğinde anlatılıyor.
Don Kişot'um Ben 16 ay sonra seyirciyle buluşuyor - 3
Ozan Güven'in çılgın asilzade Don Kişot'a, Günay Karacaoğlu'nun ise ondan daha çılgın silahtarı Sancho Panza'ya hayat verdiği oyunda ayrıca Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Yüsra Geyik, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Tuğba Eskicioğlu, Ali Kemal Aydın ve Rifat Durmuş rol alıyor.

Don Kişot'um Ben 16 ay sonra seyirciyle buluşuyor - 4
Cervantes'in unutulmaz eserinden Irmak Bahçeci'nin çevirisini yaptığı, Emrah Eren'in yönettiği oyunun müziklerini Can Şengün, sahne tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç hazırladı.
Don Kişot'um Ben 16 ay sonra seyirciyle buluşuyor - 5
Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu Don Kişot'um Ben'i anlattı / Haber Detay- Tıkla Oku

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