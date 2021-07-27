Don Kişot'um Ben 16 ay sonra seyirciyle buluşuyor

Ozan Güven ile Günay Karacaoğlu'nun başrollerini paylaştığı iki perdelik oyun, 6 Ağustos'ta Selamiçeşme Özgürlük Parkı'ndaki Amfi Tiyatro'da sahnelenecek.

Oyunda, delilikte direndiği için bilge olan çılgın asilzade, gezgin şövalye Don Kişot ile silahtarı Sancho Panza'nın hikayesi şarkılar, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleriyle bezeli bir macera eşliğinde anlatılıyor.