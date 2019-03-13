Donald Trump ile ilgili ilginç iddialar (Kushner Inc)

1 Amerikan New York Times, gazeteci Vicky Ward'ın kaleme aldığı ve gelecek haftalarda piyasaya çıkacak Kushner Inc. adlı kitapta, yer alan iddialara yer verdi: - Trump, kızı Ivanka'yı Amerikan futbolunun şampiyon takımı New England Patriots'ın kaptanı, ünlü model Giselle Bündchen ile evli Tom Brady ile evlendirememiş olmanın acısını atlatamıyor.

2 Kitaba göre golf arkadaşı Tom Brady için "Damadım olabilirdi, onun yerine elimde Jared Kushner var" diye hayıflandığı daha önce basına yansımış olan Trump, bu kez de damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in Tom Brady'nin önkolunun yarısı kadar olduğunu söyledi.

3 Dah önce de kızının Brady yerine Kushner ile evlenmesi konusunda "Brady olmayınca bunu aldık" ifadesini kullandığı aktarılan Trump'ın sık sık Jared Kushner'den memnun olmadığını "şaka yollu" dile getirdiği ifade edilmişti.

4 Ivanka'nın 2009'da evlendiği kendisi gibi emlak kralı Jared Kushner'e onay veren Trump, Vicky Ward'ın kitabına göre, kızının bu evlilik için niye Yahudi dinine geçtiğine ise akıl erdirebilmiş değil. Yahudi dinine geçerek Kushner ailesinin evlilik onayını aldığı söylenen Ivanka, daha önce bu kararından 'yaşamla ilgili büyük karar' diye söz etmişti.

5 Kitapta, Trump'ın göreve başladıktan kısa süre sonra o dönem Özel Kalem Müdürü olan John Kelly'e, Ivanka-Jared çiftinin Beyaz Saray'dan uzaklaştırılarak, New York'a gönderilmesi konusunda talimat verdiği bilgisi aktarıldı.





6 Trump'ın, kızı ve damadının basın karşısında olumsuz algı oluşturduğundan şikayet ettiğinin belirtildiği kitapta, "Onlar oyunun nasıl oynanacağını bilmiyor." ifadelerini kullandığı kaydedildi.





7 New York Times'a konuşan kaynaklar ise Trump'ın bu planına rağmen Ivanka-Jared çiftinin Washington'daki varlıklarını sürdürdüğünü ve Trump'ın isteğinin de geçtiğini belirtti.





8 Kushner'in avukatı Peter Mirijanian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kitaptaki iddiaların "yanlış ve kurgu ürünü" olduğunu savundu.

9 Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'ın Raising Trump (Trump Yetiştirmek) kitabında da Trump'ın Ivanka'nın futbol yıldızı ile buluşmasını istediği, ancak kızının istemediği iddia edilmişti.





10 Fakat Beyaz Saray eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci, bu yılın başlarında TMZ'ye, iki buluşma gerçekleşmiş olabileceğini söylemişti. Hatta Patriot'un Super Bowl şampiyonluğunda, Tom Brady'nin eşi Gisele Bündchen'in kıskançlığı nedeniyle Beyaz Saray'daki şampiyonluk ziyaretine katılamadığı iddia edildi.



