Donald Trump'ı zora sokacak kitaba onay (Too Much and Never Enough)

03.07.2020 - 08:04
Corona virüs krizi, gerileyen ekonomi, ırkçılık tartışmaları ve yaklaşan başkanlık seçimleri derken, şimdi de yeğeni Mary, ABD Başkanı Donald Trump’ı (74) köşeye sıkıştırmaya hazırlanıyor. New York’ta mahkeme, Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump (55) tarafından kaleme alınan Too Much and Never Enough (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı ) isimli kitap üzerindeki yayın yasağını kaldırma kararı aldı.
ANLAŞMAYI BOZDU İDDİASI
Robert Trump’ın avukatları, “Mary Trump’ın ve diğer akraba ilişkisi olanların, herkes aynı fikirde olmadığı müddetçe dava veya ilişkileriyle ilgili hiçbir şey yayımlamayacaklarını içeren bir anlaşma imzaladıklarını” öne sürdü. Alt mahkemenin geçici durdurma kararını üst mahkeme bozdu. Mary Trump’ın avukatı Theodore Boutrous Jr. ise “Başkan Trump ve kardeşleri, kamuyu ilgilendiren konuların ele alındığı bir kitabı engellemek istiyor. Bu yasa dışı baskıyı sürdürüyorlar çünkü Amerikan halkının gerçekleri bilmesini istemiyorlar” diye konuştu.
Peki, gündeme bir anda bomba gibi düşen Mary Trump ve kitabı hakkında bilinenler neler? İşte yanıtı:
FRED ALKOLDEN ÖLDÜ
Mary Trump’ın babası Fred Jr, uzun yıllar alkol bağımlılığı sorunuyla mücadele ettikten sonra 1981 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Mary Trump, kitabında, amcası Donald Trump’ın “babasının ölümünde etkili olduğunu ve babası bağımlılığın kritik eşiğindeyken onu ihmal ettiğini” öne sürdü. Başkan Trump, geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada, ağabeyinin aile işini yapması için ona baskı uyguladığı için pişman olduğunu söylemişti.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yazdığı kitap ülke gündeminden düşmüyor. Beyaz Saray yönetimi The Room Where It Happened: A White House Memoir isimli kitabın yayımlanmasını engellemeye çalışıyor. Ancak kitapta yer alan birçok iddia şimdiden basına sızmış durumda. ABD Başkanı Trump, Bolton'ı yalancılıkla suçladı. Çin'le ilişkilerden, yeni seçimlere Venezuela'nın işgalinden Cemal Kaşıkçı cinayetine kadar birçok olaya ilişkin iddialar kitapta yer aldı.