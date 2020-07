Donald Trump'ı zora sokacak kitaba onay (Too Much and Never Enough)

Corona virüs krizi, gerileyen ekonomi, ırkçılık tartışmaları ve yaklaşan başkanlık seçimleri derken, şimdi de yeğeni Mary, ABD Başkanı Donald Trump’ı (74) köşeye sıkıştırmaya hazırlanıyor. New York’ta mahkeme, Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump (55) tarafından kaleme alınan Too Much and Never Enough (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı ) isimli kitap üzerindeki yayın yasağını kaldırma kararı aldı.