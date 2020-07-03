Donald Trump'ı zora sokacak kitaba onay (Too Much and Never Enough)

ANLAŞMAYI BOZDU İDDİASI



Robert Trump’ın avukatları, “Mary Trump’ın ve diğer akraba ilişkisi olanların, herkes aynı fikirde olmadığı müddetçe dava veya ilişkileriyle ilgili hiçbir şey yayımlamayacaklarını içeren bir anlaşma imzaladıklarını” öne sürdü. Alt mahkemenin geçici durdurma kararını üst mahkeme bozdu. Mary Trump’ın avukatı Theodore Boutrous Jr. ise “Başkan Trump ve kardeşleri, kamuyu ilgilendiren konuların ele alındığı bir kitabı engellemek istiyor. Bu yasa dışı baskıyı sürdürüyorlar çünkü Amerikan halkının gerçekleri bilmesini istemiyorlar” diye konuştu.