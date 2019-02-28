Dört Nikah Bir Cenaze oyuncuları Kırmızı Burun Günü için bir araya geliyor
ntv.com.tr
90’lı yılların en sevilen romantik komedi filmlerinden biri olan Dört Nikah Bir Cenaze’nin oyuncuları, yarım etkinliği Kırmızı Burun Günü için bir devam filmi çekiyor.
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Üzerinden 25 yıl geçmiş olsa da Dört Nikah Bir Cenaze filmi unutulmadı. 1994 yılında gösterime giren romantik komedinin oyuncu kadrosu 23 Mayıs’ta NBC kanalında yayınlanacak kısa bir devam filmi için bir araya geliyor.
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Dört Nikah Bir Cenaze’nin oyuncuları Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas ve Rowan Atkinson Red Nose Day (Kırmızı Burun Günü) için çekilen bir kısa filmde rol alacak.
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Filmin oyuncuları yer alacakları etkinliği duyuran bir videoda yer aldı. Oyunculardan Hugh Grant, “Yılın düğünü olacak, geç kalmayın” ifadesini kullandı.
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Kırmızı Burun Günü, Comic Relief adlı İngiliz yardım kuruluşunun en dikkat çekici faaliyetlerinden biri olarak biliniyor.
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Comic Relief, İngiltere’de 1985’te komedi senaristi Richard Curtis ve Alexander Mendis tarafından Etiyopya'daki kıtlığa tepki olarak kuruldu. Kırmızı Burun Günü, bugüne dek çeşitli yardım kuruluşlarına aktarılan 1,3 milyar dolarlık yardım topladı.
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Birçok ülkede yardım toplama amaçlı eğlenceli etkinliklerle gerçekleştirilen Kırmızı Burun Günü’nde ünlüler kırmızı palyaço burnu takarak etkinliklere desteklerini gösteriyor.