Down Sendromlu çocuklar Disney karakterlerine dönüştü

İngiliz fotoğrafçı Nicole Louise Perkins, “Down With Disney” adlı farkındalık çalışması kapsamında Down Sendromlu çocukları Disney karakterleri kostümleriyle fotoğrafladı. Ortaya, Küçük Deniz Kızı’ndan Aslan Kral’a farklı karakterlere bürünen çocukların büyük beğeni alan fotoğraf serisi çıktı. 

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