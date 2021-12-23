Dr. Akay Kaya ve hemşire Yıldız Ayten AFP'nin seçtiği yılın fotoğrafının hikayesini anlattı

Uluslararası haber ajansı Ajans Frans Pres 2021 yılına damgasını vuran fotoğrafları seçti. Bülent Kılıç'ın Van'ın Güneyyamaç köyünde, aşılamaya giden sağlık ekibini görüntülediği sembol kare de o fotoğraflardan biri... Fotoğrafın kahramanları Doktor Akay Kaya ve hemşire Yıldız Ayten o günün hikayesini NTV'ye anlattı. Dr. Kaya, "O köyde 3 kişi vardı. Coğrafi şartlar çok zordu" derken hemşire Ayten ise, "Bu yaşıma kadar hiç hastaneye gitmedim. Hiç aşı olmadım diyen insanlar aşı olmak istemiyorlardı. Onları ikna etmek çok zordu" diye konuştu.

Haberler 23.12.2021 - 10:19

Dr. Akay Kaya ve hemşire Yıldız Ayten AFP'nin seçtiği yılın fotoğrafının hikayesini anlattı - 1

Kar-kış, dağ-tepe demediler aşıyı her köye ulaştırmak için çalıştılar... 'ın Güneyyamaç köyünde çekilen fotoğraf Fransız haber ajansı AFP'nin 2021 yılına damga vuran fotoğraflarından biri oldu. Fotoğrafı foto muhabiri Bülent Kılıç çekti. Fotoğrafın iki kahramanı ise Bahçesaray ilçesinde görevli Dr. Akay Kaya ve Ebe Yıldız Ayten....


Dr. Akay Kaya ve hemşire Yıldız Ayten AFP'nin seçtiği yılın fotoğrafının hikayesini anlattı - 2

Dr. Akay Kaya, "Ben görmemiştim aslında arkadaşlarım haber verdiler. Tabii ki çok mutlu oldum. Böyle yılın fotoğrafı adayı olabilecek hale gelebileceğini bilmiyordum açıkçası" dedi.


Dr. Akay Kaya ve hemşire Yıldız Ayten AFP'nin seçtiği yılın fotoğrafının hikayesini anlattı - 3

Hemşire Yıldız Ayten, "Sağlıkçılar olarak hepimiz çok emek veriyoruz. Ve bunun bu şekilde görülmesi tabii ki mutlu etti beni de" diye konuştu.


Dr. Akay Kaya ve hemşire Yıldız Ayten AFP'nin seçtiği yılın fotoğrafının hikayesini anlattı - 4

Dr. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: O köyde sadece 3 kişi var 65 yaş üstü ve biz onlar için yaklaşık bir saat mesafe gittik. Aşılarını yaptık, döndük. Tabii o köyde coğrafi şartlar çok zor."


Dr. Akay Kaya ve hemşire Yıldız Ayten AFP'nin seçtiği yılın fotoğrafının hikayesini anlattı - 5

Hemşire Ayten, "Güney yamaç en uzak köylerden biri. Yollarda kar yarım metre falan oluyor. Bu yaşıma kadar hiç hastaneye gitmedim. Hiç aşı olmadım diyen insanlar hiç aşı olmak istemiyorlardı. Onları ikna etmek çok zordu" sözlerini dile getirdi.


Dr. Akay Kaya ve hemşire Yıldız Ayten AFP'nin seçtiği yılın fotoğrafının hikayesini anlattı - 6

Fotoğraf çekildiğinde Yıldız Ayten'in mesleki yaşantısının birinci ayıydı: Adıyamanlıyım. Buraya atandım ve burası benim ilk görev yerim. Bu koşullara hiç alışık değildim."

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