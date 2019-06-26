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Drake, Beatles’ın rekorunu kırdı

ntv.com.tr

Drake, Billboard’un hit listesinde en fazla şarkıyla yer bulan isim olarak Beatles’ın rekorunu kırdı.

  • 1

    Billboard, ünlü rap şarkıcısı Drake’in yeni şarkısı Money in the Grave ile Billboard’un Hot 100 listesinde Top 10’da yer alarak Beatles’ın rekorunu kırdığını açıkladı.

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    Daha önce efsanevi İngiliz müzik grubu Beatles, Billboard’un hit listesinde en fazla şarkıyla yer bulan isim olurken, artık bu unvan 35 şarkıyla Drake’e ait.

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    Gerçek adı Aubrey Graham olan Kanadalı rap’çi Drake, geçen yaz Scorpion adlı albümünü çıkardı.

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    Öte yandan ‘pop müziğin kraliçesi’ olarak anılan Madonna, Madame X albüm satışıyla Billboard 200 listesinde birinci sıraya yerleşmiş, dokuzuncu kez zirveye tırmanışıyla rekor kırmıştı.

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    İlk kez 1985 yılında çıkardığı Like A Virgin albümüyle birinci sıraya yükselen 60 yaşındaki ABD’li yıldız, son olarak 2012 yapımı MDNA albümüyle zirvedeydi.

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