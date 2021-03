Drake müzik tarihine geçti

Ünlü şarkıcı Drake, Scary Hours 2 albümüyle müzik tarihine geçti. Billboard 100 listesinde üç şarkısı birden ilk üçe çıkan ilk sanatçı oldu.

Drake’in What’s Next şarkısı birinci, Wants and Needs şarkısı ikinci ve Lemon Pepper Freestyle şarkısı da listede üçüncü sırada yer aldı.