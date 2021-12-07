Drake'den Grammy tepkisi: İki adaylıktan çekildi

İki dalda Grammy'e aday gösterilen Drake, Kayıt Akademisine tepki gösterdi. Canadalı şarkıcı, en iyi rap albümü ve en iyi rap performansı kategorisnde olmasının ırksal profillemenin sonucu olduğuna söyledi ve ödüllerden çekildiğini açıkladı.

Haberler 07.12.2021 - 15:41

Drake'den Grammy tepkisi: İki adaylıktan çekildi - 1

dünyasının en prestijli ödülleri olan Ödülleri için 2022 yılı adayları belirlendi. 2022 Grammy Ödülleri'ne Jon Batiste 11 dalda aday gösterilerek, adaylar arasında liderliği aldı. Onu Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R. sekizer adaylıkla; Billie Eilish ve Olivia Rodrigo ise yedişer adaylıkla takip etti. Drake ise bu yıl 64'üncü kez verilecek olan Grammy Ödülleri'nde; Certified Lover Boy için en iyi rap albümü ve Future ve Young Thug'ın yer aldığı Way 2 Sexy adlı şarkısıyla en iyi rap performansı için aday gösterildi.

Drake'den Grammy tepkisi: İki adaylıktan çekildi - 2

Variety'nin haberine göre; Drake, adaylıklarının duyurulmasının ardından müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy'i ayrımcılıkla suçladı ve ödüllerden geri çekildi. Drake daha önce de en iyi rap şarkısı ödülü kazandığı için hayal kırıklığı yaşadığını ifade etmişti.

Drake'den Grammy tepkisi: İki adaylıktan çekildi - 3

Drake, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada yanlış değerlendirildiğine dikkat çekti.

Drake'den Grammy tepkisi: İki adaylıktan çekildi - 4

35 yaşındaki şarkıcı “Belki geçmişte rap yaptığım için veya siyah olduğum için nedenini anlayamıyorum dedi ve ödülün ırksal profillemenin sonucu olduğuna inandığını sözlerine ekledi. 

Drake'den Grammy tepkisi: İki adaylıktan çekildi - 5

Drake “Neredeyse yabancılaşmış gibi hissediyorum ya da bana rap ödülleri kazandırarak beni bilerek yabancılaştırmaya çalışıyorsun ya da bana bir şey vererek beni sakinleştiriyorsun, beni o kategoriye koyuyorsun, çünkü beni nereye koyacağını bilmiyorsun ve tek yer orası gibi görüyorsun” dedi.

Drake'den Grammy tepkisi: İki adaylıktan çekildi - 6



Grammy Ödülleri yıllardır bu konuda sert eleştiriler alıyor. The Weeknd de daha önce ödül komitesini tweet’leriyle sert bir şekilde eleştirmişti. Mart 2021’de de adaylık sürecindeki yolsuzluğa atıfta bulunarak töreni kalıcı olarak boykot etme sözü vermişti.

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