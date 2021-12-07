Drake'den Grammy tepkisi: İki adaylıktan çekildi

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri için 2022 yılı adayları belirlendi. 2022 Grammy Ödülleri'ne Jon Batiste 11 dalda aday gösterilerek, adaylar arasında liderliği aldı. Onu Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R. sekizer adaylıkla; Billie Eilish ve Olivia Rodrigo ise yedişer adaylıkla takip etti. Drake ise bu yıl 64'üncü kez verilecek olan Grammy Ödülleri'nde; Certified Lover Boy için en iyi rap albümü ve Future ve Young Thug'ın yer aldığı Way 2 Sexy adlı şarkısıyla en iyi rap performansı için aday gösterildi.