Ünlü oyuncu Drew Barrymore sinemayı bırakıyor. 46 yaşındaki Amerikalı yıldız, ilk kez 1980 yılında Altered States filmiyle beyazperdeye çıktığında henüz beş yaşındaydı.

50 First Dates, ET ve Never Been Kissed gibi yapımlardaki rolleriyle sevilen Barrymore, artık setlerde olmak istemediğini açıkladı.