Drew Barrymore sinemayı bırakıyor

8 ve 6 yaşında iki çocuğu olan ünlü oyuncu, bu dizinin, çocuklarına bakmak için setlere verdiği aranın ardından kendine güvenini geri getirmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi. “Mükemmeldi, komediydi, lezzetli ve eğlenceliydi” dediği dizi için Barrymore, “Onu daha fazla sevemezdim. Beni gerçekten kurtardı. O dizi başıma gelen en harika şeydi" ifadesini kullandı.