Dubai Expo Fuarı'nda Michelangelo'nun Davut heykeline sansür

Küresel bir merkeze dönüşmek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'deki kültür fuarında 517 yıllık esere sansür uygulandı. Rönesans sanatçisi Michelangelo'nun 5 metrelik Davut heykelinin üç boyutlu yazıcıdan çıkarılmış replikası getirildi. Ancak eserin genital bölgesi saklandı.

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05.10.2021 - 11:19

Dubai Expo'da sergilenen Michelangelo'nun ünlü Davut heykelinin, 3D yazıcı ile üretilen replikasındaki genital bölgenin organizatörler tarafından kapatılması tartışmalara yol açtı.





Karar, heykelin sahipleri ile organizatörler arasında yürütülen uzun soluklu müzakereler sonrasında, BAE'de kamusal alanda çıplaklığa izin verilmemesi nedeniyle replikanın büyük kısmının taş levhalarla kapatılmasıyla sonuçlandı.





İtalyan gazetesi La Repubblica'ya göre, fuarın İtalya'ya ayrılan kısmında sergilenen 17 metrelik replikanın BAE'li VIP ziyaretçilere ilk gösterilişi 'büyük bir utanca' neden oldu.





Bununla beraber İtalyan sanatçılar ve sanat eleştirmenleri de karara karşı çıktılar.

İtalyan sanat eleştirmeni Vittorio Sgarbi, Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, etkinlik organizatörlerinin replikayı kapatmasını gülünç olarak nitelendirdi. Bu arada, Dubai Expo'daki İtalyan pavyonundaki sergilerden sorumlu yönetmen Davide Rampello, kararı emsalsiz bir yaklaşım olduğunu belirterek, bunun bir devlet sansürcülüğü olduğu yönündeki iddialara karşı çıktı.





Heykelin orjinali 1504 yılında Michelangelo tarafından yontulmuş, ilk olarak 1873'te Floransa Güzel Sanatlar Akademisi'ne taşınmadan önce Floransa'daki Piazza della Signoria'ya yerleştirilmişti. Dünyanın en tanınmış sanat eserleri arasında yer alan heykel, bugüne dek İtalya'daki en çok turist çeken sanatsal yapılardan biri.

Geçen yıl gerçekleştirilmesi planlanan, fakat corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Dubai Expo 2020, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden inovasyon ve kültür ürünlerini sergilemeyi amaçlarken, BAE makamları, bu adımla bölgeye daha fazla yatırım ve turizm çekmeyi umuyor...

Expo 2020'den fotoğraflar...