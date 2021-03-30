Dublör rolüyle Oscar kazanan Brad Pitt yeni filmi Bullet Train'de dublör kullanmıyor

ntv.com.tr 30.03.2021 - 07:46
Yeni filmi Bullet Train'de Brad Pitt, tüm dublörlük yeteneklerini sergiliyor. Filmin dublör koordinatörü Greg Rementer, 57 yaşındaki aktörün filmde dublörlerin yapacağı pek çok işi kendisinin üstlendiğini açıkladı.
Vulture dergisine konuşan Remenyer, "Brad fiziksel gösterilerinin yüzde 95'ini - dövüşü - kendi üstlendi. Doğuştan atlet gibi" ifadesini kullandı.
Brad Pitt, 2020 Oscar Ödülleri'nde, Quentin Tarantino filmi Once Upon a Time in Hollywood'da dublör Cliff Booth rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilmişti.
Pitt'in başrolde yer aldığı yeni filmi Bullet Train, Japon yazar Kotaro Isaka'nın çok satan romanı Maria Beetle'den uyarlandı. Film, farklı motivasyonları olan bir grup suikastçının Tokyo'ya tren yolculuğunu konu ediniyor. Üç saatlik yolculuk sırasında ekip arasındaki gerilim yükselir ve birbirleriyle çatışırlar.
YILDIZ KADRO
Filmin kadrosunda Brad Pitt'in yanı sıra Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon, Logan Lerman, Masi Oka ve Andrew Koji yer alıyor.
David Leitch'in yönetmenliği üstlendiği filmin bütçesi 85,9 milyon dolar.