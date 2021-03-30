Dublör rolüyle Oscar kazanan Brad Pitt yeni filmi Bullet Train'de dublör kullanmıyor

Pitt'in başrolde yer aldığı yeni filmi Bullet Train, Japon yazar Kotaro Isaka'nın çok satan romanı Maria Beetle'den uyarlandı. Film, farklı motivasyonları olan bir grup suikastçının Tokyo'ya tren yolculuğunu konu ediniyor. Üç saatlik yolculuk sırasında ekip arasındaki gerilim yükselir ve birbirleriyle çatışırlar.