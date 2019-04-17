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Dünden bugüne Berlin'in değişen yüzü

Alman fotoğrafçılar Chris John Dewitt ve Jürgen Henschel'in 1920'lerden itibaren çektiği Berlin fotoğrafları, tarihi belge niteliği taşıyor. Almanya'nın en önemli kentlerinden biri olan Berlin'in belli başlı yapıları ve en bilindik yerleri, Refilm adlı şirket fotoğrafçıları tarafından bugün yeniden fotoğraflandı. Berlin'in öncesi-sonrası fotoğrafları, fotoğraf sanatının önemini kanıtlar nitelikte.

  • 1

    Linie C (1923/2019)
  • 2

    Eldorado Bar / Organic dükkanı (1932/2019)

  • 3

    Altes Müzesi (1936/2019)
  • 4

    Hermannplatz (savaş dönemi ve sonrası)

    (1945/2018)

  • 5

    Forum Steglitz (1970/2019)
  • 6

    Duvar (1976/2018)
  • 7

    Holsten-Eck (1976/2019)
  • 8

    Walter-Rindfleisch-Gedächtnisrennen (1976/2018)
  • 9

    Bio Markt (1977/2019)
  • 10

    Yeniden birleşme (1979/2018)
  • 11

    (1979/2019)
  • 12

    Marheineke Markthalle II (1979/2019)
  • 13

    Kaufhaus Kato (1979/2019)
  • 14

    Friedrichstadt-Palast (1980/2019)
  • 15

    Almanya'nın havası en kirli caddesi (1980/2018)
  • 16

    Berlin Chamissoplatz (1980/2017)
  • 17

    Marheineke Markthalle (1981/2019)
  • 18

    Bergmannstraße (1981/2019)
  • 19

    BESETZT (1981/2018)
  • 20

    Gendarmenmarkt (1984/2019)
  • 21

    Kreuzberg, Berlin (~1985/2018)
  • 22

    Neue Sinagogu (1985/2019)
  • 23

    Sinema / Zara mağazası (1985/2019)
  • 24

    Kreuzberg, Berlin II (1986/2018)
  • 25

    Bar / Tayland restoranı (1986/2018
  • 26

    Friedrichstraße (1986/2018)
  • 27

    (1986/2019)
  • 28

    (1986/2018)
  • 29

    (1987/2017)
  • 30

    (1987/2017)
  • 31

    (1987/2017)
  • 32

    Onkenstraße (1990/2019)
  • 33

    (1990/2018)
  • 34

    (1990/2018)
  • 35

    (1990/2018)
  • 36

    (1990/2018)
  • 37

    Wall-Street Gallery (1990/2018)
  • 38

    (1991/2018)
  • 39

    Berlin Mitte (1993/2018)
  • 40

    (1995/2018)
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