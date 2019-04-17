Dünden bugüne Berlin'in değişen yüzü
Alman fotoğrafçılar Chris John Dewitt ve Jürgen Henschel'in 1920'lerden itibaren çektiği Berlin fotoğrafları, tarihi belge niteliği taşıyor. Almanya'nın en önemli kentlerinden biri olan Berlin'in belli başlı yapıları ve en bilindik yerleri, Refilm adlı şirket fotoğrafçıları tarafından bugün yeniden fotoğraflandı. Berlin'in öncesi-sonrası fotoğrafları, fotoğraf sanatının önemini kanıtlar nitelikte.
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1Linie C (1923/2019)
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2
Eldorado Bar / Organic dükkanı (1932/2019)
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3Altes Müzesi (1936/2019)
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4
Hermannplatz (savaş dönemi ve sonrası)
(1945/2018)
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5Forum Steglitz (1970/2019)
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6Duvar (1976/2018)
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7Holsten-Eck (1976/2019)
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8Walter-Rindfleisch-Gedächtnisrennen (1976/2018)
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9Bio Markt (1977/2019)
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10Yeniden birleşme (1979/2018)
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11(1979/2019)
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12Marheineke Markthalle II (1979/2019)
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13Kaufhaus Kato (1979/2019)
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14Friedrichstadt-Palast (1980/2019)
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15Almanya'nın havası en kirli caddesi (1980/2018)
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16Berlin Chamissoplatz (1980/2017)
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17Marheineke Markthalle (1981/2019)
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18Bergmannstraße (1981/2019)
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19BESETZT (1981/2018)
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20Gendarmenmarkt (1984/2019)
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21Kreuzberg, Berlin (~1985/2018)
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22Neue Sinagogu (1985/2019)
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23Sinema / Zara mağazası (1985/2019)
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24Kreuzberg, Berlin II (1986/2018)
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25Bar / Tayland restoranı (1986/2018
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26Friedrichstraße (1986/2018)
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27(1986/2019)
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28(1986/2018)
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29(1987/2017)
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30(1987/2017)
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31(1987/2017)
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32Onkenstraße (1990/2019)
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33(1990/2018)
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34(1990/2018)
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35(1990/2018)
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36(1990/2018)
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37Wall-Street Gallery (1990/2018)
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38(1991/2018)
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39Berlin Mitte (1993/2018)
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40(1995/2018)