Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü)

2018 yılında hayatını kaybeden "Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain yaşasaydı bugün (25 Haziran 2020) 64. yaşını kutlayacaktı. Dünyaca ünlü şeften geriye programlarından fotoğraflar, lezzetler, hayata bakışı ve unutulmaz sözleri kaldı...

Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 1
ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında Fransa'da bir otel odasında intihar etti. Yaşasaydı bugün (25 Haziran 2020) 64. yaşını kutlayacak olan; yaptığı programlarla dünyaya adete lezzet dersi veren ünlü şeften geriye unutulmaz sözleri ve programlarından kareler kaldı...
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 2
Anthony Bourdain ve Gordon Ramsay
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 3
Athony Bourdain / Anthony Bourdain: No Reservations (2005)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 4
Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: No Reservations (2005)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 5

Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: No Reservations (2005)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 6
Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: No Reservations (2005)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 7
Anthony Bourdain ve Ottavia Bourdain
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 8
Anthony Bourdain ve Eric Ripert
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 9
Anthony Bourdain / TCM Guest Programmer (2005)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 10
Anthony Bourdain / Top Chef (2006)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 11
Anthony Bourdain / The Taste (2013)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 12
Anthony Bourdain/ The Layover (2011)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 13
Anthony Bourdain / The Taste (2013)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 14
Anthony Bourdain / The Layover (2011)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 15
Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 16
Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 17
Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 18
Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 19
Anthony Bourdain ve Eric Ripert / Jeremiah Tower: The Last Magnificent (2016)
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 20
Asia Argento ve Anthony Bourdain
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 21
"Eğer yirmili yaşlardaysanız ve görüp öğrenmeye kendinizi aç hissediyorsanız, evinizden olabildiğince uzaklara seyahat etmeye çalışın. Lüksle alakası yok, isterseniz yerde yatın ama uzaklara gidin..."
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 22

"Bir insana, kahvaltı hazırlamaktan daha güzel ne yapabilirsin ki?"
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 23
"Bir insanla ne zaman yemeğini paylaşırsın, o zaman onun hakkında gerçekten bir şeyler öğrenebilirsin."
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 24
"Vücudun bir tapınak değildir. Tam aksine bir eğlence parkıdır. Onunla eğlenmelisin, tapmamalısın."
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 25
"Şans, asla bir iş modeli değildir."
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 26
"Bir vicdanının olması, yapabileceğin en iyi kariyerlerden biridir."
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 27
"Bazen bir omlet yapış tarzınız bile karakterinizi yansıtabilir."
Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü) - 28
"Zihninizi açın. Oturduğunuz sandalyeden kalkın. Dışarı çıkın, yürüyün, gezin. Bunu yapmalısınız."

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