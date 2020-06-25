Dünden bugüne fotoğraflarla ve sözleriyle Anthony Bourdain (64. doğum günü)

2018 yılında hayatını kaybeden "Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain yaşasaydı bugün (25 Haziran 2020) 64. yaşını kutlayacaktı. Dünyaca ünlü şeften geriye programlarından fotoğraflar, lezzetler, hayata bakışı ve unutulmaz sözleri kaldı...

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ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında Fransa'da bir otel odasında intihar etti. Yaşasaydı bugün (25 Haziran 2020) 64. yaşını kutlayacak olan; yaptığı programlarla dünyaya adete lezzet dersi veren ünlü şeften geriye unutulmaz sözleri ve programlarından kareler kaldı...

Anthony Bourdain ve Gordon Ramsay

Athony Bourdain / Anthony Bourdain: No Reservations (2005)

Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: No Reservations (2005)



Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: No Reservations (2005)

Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: No Reservations (2005)

Anthony Bourdain ve Ottavia Bourdain

Anthony Bourdain ve Eric Ripert

Anthony Bourdain / TCM Guest Programmer (2005)

Anthony Bourdain / Top Chef (2006)

Anthony Bourdain / The Taste (2013)

Anthony Bourdain/ The Layover (2011)

Anthony Bourdain / The Taste (2013)

Anthony Bourdain / The Layover (2011)

Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)

Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)

Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)

Anthony Bourdain / Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)

Anthony Bourdain ve Eric Ripert / Jeremiah Tower: The Last Magnificent (2016)

Asia Argento ve Anthony Bourdain

"Eğer yirmili yaşlardaysanız ve görüp öğrenmeye kendinizi aç hissediyorsanız, evinizden olabildiğince uzaklara seyahat etmeye çalışın. Lüksle alakası yok, isterseniz yerde yatın ama uzaklara gidin..."



"Bir insana, kahvaltı hazırlamaktan daha güzel ne yapabilirsin ki?"

"Bir insanla ne zaman yemeğini paylaşırsın, o zaman onun hakkında gerçekten bir şeyler öğrenebilirsin."

"Vücudun bir tapınak değildir. Tam aksine bir eğlence parkıdır. Onunla eğlenmelisin, tapmamalısın."

"Şans, asla bir iş modeli değildir."

"Bir vicdanının olması, yapabileceğin en iyi kariyerlerden biridir."

"Bazen bir omlet yapış tarzınız bile karakterinizi yansıtabilir."

"Zihninizi açın. Oturduğunuz sandalyeden kalkın. Dışarı çıkın, yürüyün, gezin. Bunu yapmalısınız."

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