Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı

Dune: Çöl Gezegeni (Dune) filminin fragmanında başrolde yer alan Zendaya'nın filmde sadece 7 dakika oynaması tepki çekti.

Haberler 27.10.2021 - 10:03

Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı - 1
Geçen hafta sonu gösterime giren Dune: Çöl Gezegeni (Dune) filminin fragmanının yüzde 90'ında geniş bir hayrankitlesi bulunan Zendaya'nın (25) sahneleri yer alıyordu. Ancak Zendaya'nın filmde sadece toplam 7 dakikalık rolü olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun hayranları bu duruma tepki gösterdi.

Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı - 2
Bu anlamda eleştirilerin hedefinde olan film, ABD'de açılış hafta sonunda beklentilerin üzerinde bir performansla 40,1 milyon dolar, Çin'de ise 22 milyon dolar hasılat elde etti. Türkiye'de de ilk üç gününde 100 bin kişin izlediği Dune: Çöl Gezegeni (Dune) toplamoda 223 milyon dolar gişe başarısına ulaştı bile.
Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı - 3
OLAĞANÜSTÜ BİR ESER

Christopher Nolan'ın "Her yerdeki film izleyicileri için gerçek bir zevk ve gerçek bir hediye" diyerek olağanüstü bi eser olarak tanımladığı filmin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve oturuyor.


Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı - 4
DUNE FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Frank Herbert'ın bilim kurgu klasiği haline gelen romanı Dune, beyaz perdeye 165 milyon dolarlık bir bütçeyle ve dev bir oyuncu kadrosuyla birlikte aktarıldı.
Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı - 5
Filmde Timothée Chalamet'nin yanı sıra; Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Jason Momoa, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Charlotte Rampling gibi yıldız isimler yer alıyor.
Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı - 6

DUNE FİLMİNİN KONUSU

Uzak bir gelecekte geçen Dune, ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. "Baharat" adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir.

Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı - 7

Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu "baharat"tır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır.

Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı - 8
Zendaya'nın Dune: Çöl Gezegeni'ndeki sahnelerinden fotoğraflar...
Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı - 9
Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı - 10
Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı - 11
Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı - 12

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