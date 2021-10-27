Dune: Çöl Gezegeni'nde 7 dakikalık Zendaya hüsranı

Bu anlamda eleştirilerin hedefinde olan film, ABD'de açılış hafta sonunda beklentilerin üzerinde bir performansla 40,1 milyon dolar, Çin'de ise 22 milyon dolar hasılat elde etti. Türkiye'de de ilk üç gününde 100 bin kişin izlediği Dune: Çöl Gezegeni (Dune) toplamoda 223 milyon dolar gişe başarısına ulaştı bile.