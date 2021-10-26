Dune filmi hem ABD hem Türkiye gişesinde zirvede (22-24 Ekim 2021 Box Office Türkiye)

afta sonu gişe rakamları belli oldu. Hem Türkiye hem de ABD gişesinde zirvenin yeni sahibi bilim kurgu klasikleri arasında yer alan Dune'un yeni uyarlaması "Dune: Çöl Gezegeni" oldu. Film Türkiye'deki ilk üç gününde ise 102 bin 318 seyirci tarafından izlendi.

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Yılın en merak edilen filmlerinden Dune: Çöl Gezegeni, gişe yarışına hızlı başladı.







Bilim kurgu klasikleri arasında yer alan Dune'un serinin ilk kitabını kaynak alarak Dune evrenini ve ana karakter Paul Atreides'in etrafında gelişen olayları konu alan yeni sinema uyarlaması, hem Türkiye hem de ABD gişesine ilk sıradan giriş yaptı.







ABD'de açılış hafta sonunda beklentilerin üzerinde bir performansla 40,1 milyon dolar hasılat elde eden film, Türkiye'deki ilk üç gününde ise 102 bin 318 seyirci tarafından izlendi.







Box Office Türkiye listesinin ikinci sırasında, bir önceki hafta sonunda 186 bin aşkın seyirciyle açılışını gerçekleştirip bu anlamda pandemi rekorunu kıran Venom: Zehirli Öfke 2 yer aldı.







Venom: Zehirli Öfke 2'yi 33 bin 435 izleyici ile Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş ve Yıldırım Memişoğlu'nun rol aldığı Hep Yek 4: Bela Okuma Altan takip etti.