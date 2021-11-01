Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office)

Dune: Çöl Gezegeni (Dune), ABD'de ikinci hafta sonunda 15,53 milyon dolar hasılata ulaşarak gişe liderliğini sürdürdü. İşte 29-31 Ekim 2021 tarihleri arasında ABD'deki gişe rakamları...

Haberler 01.11.2021 - 12:59 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 13:05

Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office) - 1

10- The French Dispatch

2,8 milyon dolar

Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office) - 2

9- The Addams Family 2

3,3 milyon dolar

Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office) - 3

8- Ron's Gone Wrong

3,8 milyon dolar

Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office) - 4

7- Antlers

4,2 milyon dolar

Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office) - 5

6- Last Night in Soho

4,2 milyon dolar

Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office) - 6

5- Venom: Zehirli Öfke 2 (Venom: Let There Be Carnage)

5,75 milyon dolar

Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office) - 7

4- My Hero Academia The Movie: World Heroes' Mission

6,4 milyon dolar  

Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office) - 8

3- Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die) 

7,81 milyon dolar   

Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office) - 9

2- Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills)

8,5 milyon dolar

Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office) - 10

1- Dune: Çöl Gezegeni (Dune)

15,53 milyon dolar  

Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office) - 11

ABD'de vizyona yaklaşık 41 milyon dolar hasılatla giriş yapan Dune: Çöl Gezegeni (Dune), ikinci hafta sonu yüzde 62'lik düşüş oranıyla 15,53 milyon dolar hasılata ulaşarak Box Office ABD liderliğini sürdürdü.

İkinci filmi geçen hafta içerisinde onay alan serinin açılış filmi, şu ana kadar dünya genelinde 296,4 milyon dolar hasılata ulaşmayı başardı.

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