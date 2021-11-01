Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office)

Haberler 01.11.2021 - 12:59 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 13:05
10- The French Dispatch
2,8 milyon dolar
9- The Addams Family 2
3,3 milyon dolar
8- Ron's Gone Wrong
3,8 milyon dolar
7- Antlers
4,2 milyon dolar
6- Last Night in Soho
4,2 milyon dolar
5- Venom: Zehirli Öfke 2 (Venom: Let There Be Carnage)
5,75 milyon dolar
4- My Hero Academia The Movie: World Heroes' Mission
6,4 milyon dolar
3- Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die)
7,81 milyon dolar
2- Cadılar Bayramı Öldürür (Halloween Kills)
8,5 milyon dolar
1- Dune: Çöl Gezegeni (Dune)
15,53 milyon dolar
ABD'de vizyona yaklaşık 41 milyon dolar hasılatla giriş yapan Dune: Çöl Gezegeni (Dune), ikinci hafta sonu yüzde 62'lik düşüş oranıyla 15,53 milyon dolar hasılata ulaşarak Box Office ABD liderliğini sürdürdü.
İkinci filmi geçen hafta içerisinde onay alan serinin açılış filmi, şu ana kadar dünya genelinde 296,4 milyon dolar hasılata ulaşmayı başardı.