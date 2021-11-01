Dune gişe liderliğini sürdürdü (29-31 Ekim 2021 ABD Box Office)

ABD'de vizyona yaklaşık 41 milyon dolar hasılatla giriş yapan Dune: Çöl Gezegeni (Dune), ikinci hafta sonu yüzde 62'lik düşüş oranıyla 15,53 milyon dolar hasılata ulaşarak Box Office ABD liderliğini sürdürdü.

İkinci filmi geçen hafta içerisinde onay alan serinin açılış filmi, şu ana kadar dünya genelinde 296,4 milyon dolar hasılata ulaşmayı başardı.