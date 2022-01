Dünya 14 yıl önce bugün Breaking Bad ile tanıştı

Felina bölümünde New Hampshire eyalet mottosu ile karakterler arası bağ kurulmuştur. Bir sahnede New Hampshire plakasına yakın çekim yapılmıştır. New Hampshire eyaletinin mottosu Live Free or Die yani Özgür Yaşa ya da Öl. Bu da bölüm sonuna gönderme yapmaktadır. Ana karakterlerden biri ölüyor, diğeri ise özgürlüğüne kavuşuyor.