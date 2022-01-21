Dünya 14 yıl önce bugün Breaking Bad ile tanıştı

Haberler 21.01.2022 - 09:31
Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ve AMC kanalında yayınlanmaya başlayan bir drama dizisi olan Breaking Bad 20 Ocak 2008’de yayınlanmaya başladı. 2013 yılında tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına giren dizinin başrolünde; Emmy en iyi aktör ödülüne 4 kez layık görülen Bryan Cranston yer alıyor.
Breaking Bad; ABD'nin güneyindeki eyaletlerde, konuşma dilinde "kıyameti koparmak" anlamına gelen bir deyim ve Walter karakterinin dönüşümünü sembolize etmek üzere Vince Gilligan tarafından özellikle seçilmiş. Breaking Bad, Amerikalı bir kimya öğretmeni olan Walter White ile onun eski bir öğrencisi olan Jesse Pinkman’ın ibret dolu öyküsünü anlatıyor.
Dizinin jeneriğinde gözüken C10 H15 N formülü, metamfetaminin formülü, 149.24 de molekül ağırlığıdır. Seyircilerin 5 sezon boyunca kimya ile iç içe olduğunu düşünürsek, böyle ince bir jenerik elbette beklenirdi.
Dizideki mavi meth aslında mavi akide şekeridir. Ayrıca ek bilgi olarak ekleyelim; bu meth'leri yapmak için narkotik şubeden gerçek meth'in nasıl yapılacağına dair yardım alındı.
Hatırlarsanız, Walter Heisenberg White ülke çapında yaptığı müthiş satışlardan elde ettiği paraları New Mexico çölüne gömmeye karar vermişti. Gömdüğü yeri unutmamak için yerin koordinatlarını lotoda oynadı. Ama aslında Walter’ın kuponundaki +34° 59′ 20.00, -106° 36′ 52 koordinatları Breaking Bad’in ve The Avengers gibi bazı Hollywood filmlerinin çekimlerinin yapıldığı Albuquerque Studios’un koordinatlarıdır.
Final bölümünün adı olan Felina, periyodik tabloda kanı temsil eden (FE) demiri, meth’i temsil eden (Lİ) lityumu, gözyaşını temsil eden (NA) sodyumu gösteriyor. Ayrıca “Finale” kelimesinin anagramıdır.
Felina bölümünde New Hampshire eyalet mottosu ile karakterler arası bağ kurulmuştur. Bir sahnede New Hampshire plakasına yakın çekim yapılmıştır. New Hampshire eyaletinin mottosu Live Free or Die yani Özgür Yaşa ya da Öl. Bu da bölüm sonuna gönderme yapmaktadır. Ana karakterlerden biri ölüyor, diğeri ise özgürlüğüne kavuşuyor.
Aaron Paul tarafından canlandırılan Jesse Pinkman karakterinin ilk sezonda ölmesi planlanıyordu, daha sonra bu fikirden vazgeçtiler ve hepimizin sevdiği Jesse karakteri Walt dışında dizinin tüm bölümlerinde bulunan tek karakter oldu. Ayrıca hepimizin gönlünde taht kuran Jesse karakterini canlandıran Aaron Paul hayatı boyunca hiç oyunculuk dersi almamıştır.
2. sezondaki birinci, dördüncü, onuncu ve on üçüncü bölümlerin açılışları siyah-beyaz olarak çekilmiştir. Bu bölümlerin isimlerini bir araya getirdiğimizde Seven Thirty-Seven / Down / Over / ABQ ortaya çıkıyor. Bu, sezonun sonunda ortaya çıkan uçak kazasına bir göndermedir.
Bryan Cranston, evinin çatısına atması gereken pizzayı hem tek seferde fırlatmış, hem de görüntü yönetmeninin tam istediği şekilde (malzemeli kısım yukarıda) oturtmuş. Haliyle bu sahne büyük şaşkınlıkla ve tek çekimde hemen bitmiş.
Bildiğiniz üzere Breaking Bad toplamda 62 bölüm sürüyor. Periyodik Tablo’daki 62. element Samarium elementidir. Samarium ise kanser hastalarını tedavi etmekte kullanılmaktadır.
Dizide babası Walter "Heisenberg" White'ın kanser tedavisi için bağış toplama amacıyla Walter Jr. tarafından açılan site hala yayında. Ayrıca, bir süre öncesine kadar site içerisinde "Donate", yani bağış yap butonuna tıkladığınızda gerçek kanser hastaları derneğine bağış yapılabiliyordu. Ancak artık dizinin yayınlandığı kanal olan AMC'nin sitesine bağlanıyor.