Dünya 14 yıl önce bugün Breaking Bad ile tanıştı

Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ve AMC kanalında yayınlanmaya başlayan bir drama dizisi olan Breaking Bad 20 Ocak 2008’de yayınlanmaya başladı. 2013 yılında tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına giren dizinin başrolünde; Emmy en iyi aktör ödülüne 4 kez layık görülen Bryan Cranston yer alıyor.

Breaking Bad; ABD'nin güneyindeki eyaletlerde, konuşma dilinde "kıyameti koparmak" anlamına gelen bir deyim ve Walter karakterinin dönüşümünü sembolize etmek üzere Vince Gilligan tarafından özellikle seçilmiş. Breaking Bad, Amerikalı bir kimya öğretmeni olan Walter White ile onun eski bir öğrencisi olan Jesse Pinkman’ın ibret dolu öyküsünü anlatıyor.