Dünya karantinadayken Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik konser

Dünya genelinde corona virüsle en iyi mücadele eden ülkelerin başında gelen Yeni Zelanda’da 50 bin kişilik, sosyal mesafesiz konser düzenlendi.

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AP - DHA 25.04.2021 - 12:25

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı ülkeler yeni tedbirler aldığını duyururken bazı ülkelerde de hayat normale dönüyor. İşte o ülkeleden biri de Yeni Zelanda.

Yeni Zelanda salgınla mücadelede sıkı tedbirler almış, sınırlarını kapatmış ve artık normalleşme sürecinin başladığını duyurmuştu.

Hayatın normal döndüğü ülkede maskelerin çıktığı, sosyal mesafenin olmadığı 50 bin kişilik bir konser düzenlendi.

Ülkenin en büyük stadyumu olan Eden Park’ta Six60 isimli müzik grubu konser verdi.

Konsere katılan bir kişi, "İnsan olarak birlikte olmak, birlikte şarkı söylemek bizim için çok önemli. Bu bize bir şeyin parçası hissi olduğumu veriyor" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, virüsün kontrol altına alındığı belirterek, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki uçuşlarda 19 Nisan'dan itibaren karantina şartının kaldırıldığını açıklamıştı.

Yeni Zelanda'da son 24 saatte sadece 1 corona virüs vakası tespit edildi. Ülkede salgının başından bu yana virüs sebebiyle 26 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 601 vaka kaydedildi.

İşte salgından kurtulan Yeni Zelanda'nın maskesiz ve mesafesiz konserinden yansıyanlar...