Dünya sineması Antalya'ya geliyor

Dünya Sineması'nda yer alan iki film Türkiye'de ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak. Bunlardan ilki 'Doctor Who' (2005), 'Secret Diary of a Call Girl' (2007), 'Mansfield Park' (2007) gibi kült televizyon dizilerinin ödüllü oyuncusu Billie Piper'ın ilk yönetmenlik denemesi olan 'Rare Beasts / Ayrık Otları' olacak. Piper'ın başrolünü Lily James, David Thewlis ve Kerry Fox gibi isimlerle paylaştığı film, dünya prömiyerini yaptığı Venedik'te eleştirmenlerce yılın en iyi romantik komedilerinden biri olarak gösterildi.



Türkiye galasını yapacak bir diğer film ise Oscar yarışının bir diğer güçlü adayı olarak gösterilen Lauren Greenfield belgeseli 'The Kingmaker / İpleri Elinde Tutan Kadın.' 'Thin' (2006), 'The Queen of Versailles' (2012) gibi sıra dışı belgeselleriyle tanınan Greenfield'in büyüleyici bir yolsuzluk portresi çizdiği filmi, 1972 yılında ilan ettiği sıkıyönetimin ardından 20 yıl süren diktatörlüğü boyunca binlerce muhalifini hapse attırdığı ve öldürdüğü iddia edilen Filipinler Başbakanı Ferdinand Marcos'un eşi 'Demir Kelebek' Imelda Marcos'u anlatıyor.