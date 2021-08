Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor

Çetin, bugüne dek Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Fransız ressam Jean Leon Gerome'nin "Prayer at The Sultans Tomb", İngiliz ressam John Frederick Lewis'in "Entrance to Tomb of Sultan Mehmet", Avusturyalı ressam Rudolf Ernst'in "The Beggar", Polonyalı ressam Stanislaw Chlebowski'nin "Turkish Lady Praying The Green Mosque" gibi daha pek çok ressamın Bursa konulu eserlerini fotoğraf karelerine yansıttı.