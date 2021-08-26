Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor

İHA 26.08.2021 - 09:45
"50 FOTOĞRAF 3 YILIMI ALDI"
Fotoğraf sanatıyla 15 yıldır uğraştığını ifade eden Çetin, "Resmimekan" adlı projem, 2016 yılında Yeşil Cami'yi gezerken kaplumbağa terbiyecisi resminin burada yapıldığını öğrenmemle kafamda oluştu. Daha sonra resmin yapıldığı mekânda o dönem bulunan her şeyi tekrar canlandırarak fotoğraflarını çektim. Derken karşıma daha farklı resimler çıktı, Bursa'da çizilen tarihî resimlerin, yapıldığı mekanlarda aynı ortamı oluşturup fotoğraflarını çektim. 50 tane fotoğrafı 3 yıllık çalışma sonucunda çekmeyi başardım" dedi.
"FİLMİNİ DE ÇEKMEK İSTİYORUM"
"Çektiğim bu resimleri, söz konusu ressamların ülkelerine götürüp sergi açmayı hedefliyorum" diyen Çetin, bu projenin kitabını da hazırladığını belirtti. Fotoğrafçı, kitabın henüz basılmadığını, İngilizce ve Türkçe olarak çıktığını anlattı.
"İlerleyen dönemlerde projemin aynısını İstanbul'daki mekânlarda da yapmak istiyorum" diyen Çetin, "Ayrıca belgeselini ve filmini çekmeyi planlıyorum" dedi.