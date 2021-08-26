Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor

Fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin, ünlü ressamların resimlerini, çizildikleri mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırarak, bire bir aynısının fotoğraflarını çekiyor.

İHA 26.08.2021 - 09:45

Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor - 1
Bursalı fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin, ünlü ressamların Bursa resimlerini, çizildikleri mekânlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırarak, bire bir aynısının fotoğraflarını çekiyor.
Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor - 2
Çetin, bugüne dek Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Fransız ressam Jean Leon Gerome'nin "Prayer at The Sultans Tomb", İngiliz ressam John Frederick Lewis'in "Entrance to Tomb of Sultan Mehmet", Avusturyalı ressam Rudolf Ernst'in "The Beggar", Polonyalı ressam Stanislaw Chlebowski'nin "Turkish Lady Praying The Green Mosque" gibi daha pek çok ressamın Bursa konulu eserlerini fotoğraf karelerine yansıttı.
Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor - 3
Resimlerin aynısını canlandırabilmek için kostümler diktiren, çeşitli materyalleri antikacılardan bulan ya da marangozlara yaptıran ve resimlerdeki kişilere benzer modeller kullanarak deklanşöre basan Çetin'in "Resmimekan" adlı 50 fotoğraftan oluşan projesi 3 yılda tamamlandı.
Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor - 4
Çetin, tarihî resimlerin aynısını çekebilmek için aynı dönemin aynı kıyafetlerini giymiş mankenleri mekandaki aynı yere yerleştirerek, tarihî resimlerin bire bir aynısının fotoğrafını çekti.
Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor - 5

"50 FOTOĞRAF 3 YILIMI ALDI"

Fotoğraf sanatıyla 15 yıldır uğraştığını ifade eden Çetin, "Resmimekan" adlı projem, 2016 yılında Yeşil Cami'yi gezerken kaplumbağa terbiyecisi resminin burada yapıldığını öğrenmemle kafamda oluştu. Daha sonra resmin yapıldığı mekânda o dönem bulunan her şeyi tekrar canlandırarak fotoğraflarını çektim. Derken karşıma daha farklı resimler çıktı, Bursa'da çizilen tarihî resimlerin, yapıldığı mekanlarda aynı ortamı oluşturup fotoğraflarını çektim. 50 tane fotoğrafı 3 yıllık çalışma sonucunda çekmeyi başardım" dedi.

Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor - 6

"FİLMİNİ DE ÇEKMEK İSTİYORUM"

"Çektiğim bu resimleri, söz konusu ressamların ülkelerine götürüp sergi açmayı hedefliyorum" diyen Çetin, bu projenin kitabını da hazırladığını belirtti. Fotoğrafçı, kitabın henüz basılmadığını, İngilizce ve Türkçe olarak çıktığını anlattı. 

"İlerleyen dönemlerde projemin aynısını İstanbul'daki mekânlarda da yapmak istiyorum" diyen Çetin, "Ayrıca belgeselini ve filmini çekmeyi planlıyorum" dedi.

Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor - 7
Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor - 8
Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor - 9
Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor - 10
Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor - 11
Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor - 12
Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor - 13

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