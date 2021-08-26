Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor

"FİLMİNİ DE ÇEKMEK İSTİYORUM"

"Çektiğim bu resimleri, söz konusu ressamların ülkelerine götürüp sergi açmayı hedefliyorum" diyen Çetin, bu projenin kitabını da hazırladığını belirtti. Fotoğrafçı, kitabın henüz basılmadığını, İngilizce ve Türkçe olarak çıktığını anlattı.

"İlerleyen dönemlerde projemin aynısını İstanbul'daki mekânlarda da yapmak istiyorum" diyen Çetin, "Ayrıca belgeselini ve filmini çekmeyi planlıyorum" dedi.