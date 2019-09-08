Dünyaca ünlü sanatçılar ülkelerinin formalarıyla (Türk isim de var)
ntv.com.tr
Sosyal medyada Pupazzaro adıyla bilinen bir sanatçı, içlerinde Türk ismin de bulunduğu dünyanın en tanınmış sanatçılarını ülkelerinin forması ile birlikte yeniden resmetti.
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1
FRIDA KAHLO- MEKSİKA
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2
CHRISTIAN ANDERSON- HOLLANDA
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3
VAN GOGH- HOLLANDA
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4
FRYDERYK CHOPIN- POLONYA
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5
MOMO SALAH- MISIR
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6
MONNA SARA GAMA- İTALYA
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7
SALVADOR DALI-İSPANYA
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8
TESLA- YUGOSLAVYA
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9
FRANZ KAFKA- PRAG
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10
GABRIEL GARCIA MARQUEZ-KOLOMBİYA
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11
OSCAR WILDE- İRLANDA
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12
WILLIAM SHAKESPEARE- İNGİLTERE
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13
NAZIM HİKMET- TÜRKİYE