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Dünyaca ünlü sanatçılar ülkelerinin formalarıyla (Türk isim de var)

ntv.com.tr

Sosyal medyada Pupazzaro adıyla bilinen bir sanatçı, içlerinde Türk ismin de bulunduğu dünyanın en tanınmış sanatçılarını ülkelerinin forması ile birlikte yeniden resmetti.

  • 1

    FRIDA KAHLO- MEKSİKA

    FRIDA KAHLO- MEKSİKA
  • 2

    CHRISTIAN ANDERSON- HOLLANDA

    CHRISTIAN ANDERSON- HOLLANDA
  • 3

    VAN GOGH- HOLLANDA

    VAN GOGH- HOLLANDA
  • 4

    FRYDERYK CHOPIN- POLONYA

    FRYDERYK CHOPIN- POLONYA
  • 5

    MOMO SALAH- MISIR

    MOMO SALAH- MISIR
  • 6

    MONNA SARA GAMA- İTALYA

    MONNA SARA GAMA- İTALYA
  • 7

    SALVADOR DALI-İSPANYA

    SALVADOR DALI-İSPANYA
  • 8

    TESLA- YUGOSLAVYA

    TESLA- YUGOSLAVYA
  • 9

    FRANZ KAFKA- PRAG

    FRANZ KAFKA- PRAG
  • 10

    GABRIEL GARCIA MARQUEZ-KOLOMBİYA

    GABRIEL GARCIA MARQUEZ-KOLOMBİYA
  • 11

    OSCAR WILDE- İRLANDA

    OSCAR WILDE- İRLANDA
  • 12

    WILLIAM SHAKESPEARE- İNGİLTERE

    WILLIAM SHAKESPEARE- İNGİLTERE
  • 13

    NAZIM HİKMET- TÜRKİYE

    NAZIM HİKMET- TÜRKİYE
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