Dünyada eşi benzeri bulunmayan Traian heykelinin restorasyonu tamamlandı

“TRAIAN HEP SAVAŞMIŞTIR"

Şimşek, "İmparator Traian heykeli yaklaşık 3 metreye yakın yükseklikte. Gerçekte imparatorun zırhlı yontusu, çünkü imparator Traian M.S. 98 ve 117 yıllarında imparatorluk yapmıştır. Roma dünyasının Roma sınırlarını en genişe çıkartan imparatordur. Özellikle bu imparator zamanında kentin altın çağını yaşadığını biliyoruz. Daha sonra onun yerine gelen Hadrianus zamanında altın çağı yaşadığını biliyoruz. Traian hep savaşmıştır. Çok fazla heykeli yoktur. Günümüze kadar bulunan en detaylı, en kaliteli heykel olması yönüyle eğer ileride Denizli’de modern bir müze yapılırsa ki, bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu heykeli dünyanın değişik yerlerinden görmeye gelecek turistlerin olacağını düşünüyorum” dedi.