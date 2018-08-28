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Dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

Spotify dünya genelinde ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Listeye göre dünyada In My Feelings şarkısıyla Drake, Türkiye'de ise Yalnız Çiçek ile Aleyna Tilki zirvede yer aldı. İşt yerli ve yabancı şarkılardan oluşan o liste...

  • 1

    GLOBAL LİSTE

    GLOBAL LİSTE
    10. Youngblood - 5 Seconds of Summer
  • 2

    9. Taste - Tyga (feat. Offset)
  • 3

    8. Solo - Clean Bandit (feat. Demi Lovato)
  • 4

    7. One Kiss - Calvin Harris (with Dua Lipa)
  • 5

    6. Better Now - Post Malone
  • 6

    5. SAD! - XXXTENTACION
  • 7

    4. Lucid Dreams - Juice WRLD
  • 8

    3. I Like It - Cardi B (feat. Bad Bunny, J Balvin)
  • 9

    2. Girls Like You - Maroon 5 (feat. Cardi B)
  • 10

    1. In My Feelings - Drake
  • 11

    TÜRKİYE LİSTE

    TÜRKİYE LİSTE
    10. Gazapizm - Heyecanı Yok
  • 12

    9. Drake - In My Feelings
  • 13

    8. Eli Türkoğlu - Bu Benim Öyküm
  • 14

    7. Simge - Ben Bazen
  • 15

    6. Calvin Harris - One Kiss (with Dua Lipa)
  • 16

    5. Ezhel - İmkansızım
  • 17

    4. Ezhel - Kazıdık Tırnaklarla
  • 18

    3. Ezhel - Geceler
  • 19

    2. Merve Özbey - Vuracak
  • 20

    1. Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek
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