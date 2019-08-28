Dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar (1 Haziran-20 Ağustos 2019 Spotify verileri)
Spotify 2019 yazı boyunca dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları açıkladı.2019 yazının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı Shawn Mendes ve Camila Cabello’nun Señorita şarkısı olurken, Türkiye’de 2019 yazına Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” adlı şarkısı damga vurdu. Yaz boyunca Türkiye’de en çok dinlenen 20 şarkının ilk 10’u tamamen Türkçe şarkılardan oluştu, rap ise en çok dinlenen müzik türü olarak öne çıktı.
1
20. Neyim Var Ki - Ceza (feat. Sagopa K)
2
19. Yaramızda Kalsın - Merve Özbey
3
18. Böyle Sever - Kahraman Deniz
4
17. 3 2 1 - Ben Fero
5
16. JENGA - Ben Fero, Khontkar
6
15. Tebrikler - Merve Özbey
7
14. Nokta - Ersay Üner
8
13. Biladerim İçin - Ben Fero
9
12. Señorita - Camila Cabello, Shawn Mendes
10
11. bad guy - Billie Eilish
11
10. Nasılsın Aşkta? - Aleyna Tilki
12
9. Demet Akalın - Ben Fero
13
8. Yeniden - BEGE, Nova Norda
14
7. Ay Tenli Kadın - Ufuk Beydemir
15
6. Felaket - Ezhel
16
5. Bırakman Doğru Mu - Anıl Piyancı, Zeynep Bastık
17
4. Yok Yok - Feride Hilal Akın
18
3. Olabilir - MERO
19
2. Ela - Reynmen
20
TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
1. Mekanın Sahibi - Norm Ender
21
DÜNYADA EN ÇOK DİNLENENLER
20. “Panini” - Lil Nas X
22
19. “Loco Contigo” (feat. J. Balvin & Tyga) - DJ Snake, J Balvin, Tyga
23
18. “Never Really Over” - Katy Perry
24
17. “Truth Hurts” - Lizzo
25
16. “Piece Of Your Heart” - Goodboys, MEDUZA
26
15. “Con Calma” - Daddy Yankee, Snow
27
14. “Money In The Grave (Drake ft. Rick Ross)” - Drake, Rick Ross
28
13. “If I Can't Have You” - Shawn Mendes
29
12. “Soltera - Remix” - Bad Bunny, Daddy Yankee, Lunay
30
11. “Ransom” - Lil Tecca
31
10. “Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse” - Post Malone, Swae Lee
32
9. “Goodbyes (Feat. Young Thug)” - Post Malone, Young Thug
33
8. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi
34
7. “Otro Trago” - Darell, Sech
35
6. “Beautiful People (feat. Khalid)” - Ed Sheeran, Khalid
36
5. “Callaita” - Bad Bunny, Tainy
37
4. “Old Town Road - Remix” - Billy Ray Cyrus, Lil Nas X
38
3. “Bad guy” - Billie Eilish
39
2. “I Don't Care (with Justin Bieber)” - Ed Sheeran, Justin Bieber