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Dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar (1 Haziran-20 Ağustos 2019 Spotify verileri)

Spotify 2019 yazı boyunca dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları açıkladı.2019 yazının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı Shawn Mendes ve Camila Cabello’nun Señorita şarkısı olurken, Türkiye’de 2019 yazına Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” adlı şarkısı damga vurdu. Yaz boyunca Türkiye’de en çok dinlenen 20 şarkının ilk 10’u tamamen Türkçe şarkılardan oluştu, rap ise en çok dinlenen müzik türü olarak öne çıktı.

  • 1

    20. Neyim Var Ki - Ceza (feat. Sagopa K)
  • 2

    19. Yaramızda Kalsın - Merve Özbey

  • 3

    18. Böyle Sever - Kahraman Deniz

  • 4

    17. 3 2 1 - Ben Fero

  • 5

    16. JENGA - Ben Fero, Khontkar

  • 6

    15. Tebrikler - Merve Özbey

  • 7

    14. Nokta - Ersay Üner

  • 8

    13. Biladerim İçin - Ben Fero

  • 9

    12. Señorita - Camila Cabello, Shawn Mendes

  • 10

    11. bad guy - Billie Eilish

  • 11

    10. Nasılsın Aşkta? - Aleyna Tilki

  • 12

    9. Demet Akalın - Ben Fero

  • 13

    8. Yeniden - BEGE, Nova Norda

  • 14

    7. Ay Tenli Kadın - Ufuk Beydemir

  • 15

    6. Felaket - Ezhel

  • 16

    5. Bırakman Doğru Mu - Anıl Piyancı, Zeynep Bastık

  • 17

    4. Yok Yok - Feride Hilal Akın

  • 18

    3. Olabilir - MERO

  • 19

    2. Ela - Reynmen

  • 20

    TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

    TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
    1. Mekanın Sahibi - Norm Ender

  • 21

    DÜNYADA EN ÇOK DİNLENENLER

    DÜNYADA EN ÇOK DİNLENENLER
    20. “Panini” - Lil Nas X
  • 22

    19. “Loco Contigo” (feat. J. Balvin & Tyga) - DJ Snake, J Balvin, Tyga

  • 23

    18. “Never Really Over” - Katy Perry

  • 24

    17. “Truth Hurts” - Lizzo

  • 25

    16. “Piece Of Your Heart” - Goodboys, MEDUZA


  • 26

    15. “Con Calma” - Daddy Yankee, Snow

  • 27

    14. “Money In The Grave (Drake ft. Rick Ross)” - Drake, Rick Ross

  • 28

    13. “If I Can't Have You” - Shawn Mendes

  • 29

    12. “Soltera - Remix” - Bad Bunny, Daddy Yankee, Lunay

  • 30

    11. “Ransom” - Lil Tecca

  • 31

    10. “Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse” - Post Malone, Swae Lee
  • 32

    9. “Goodbyes (Feat. Young Thug)” - Post Malone, Young Thug

  • 33

    8. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi
  • 34

    7. “Otro Trago” - Darell, Sech

  • 35

    6. “Beautiful People (feat. Khalid)” - Ed Sheeran, Khalid

  • 36

    5. “Callaita” - Bad Bunny, Tainy

  • 37

    4. “Old Town Road - Remix” - Billy Ray Cyrus, Lil Nas X

  • 38

    3. “Bad guy” - Billie Eilish

  • 39

    2. “I Don't Care (with Justin Bieber)” - Ed Sheeran, Justin Bieber

  • 40

    1. “Señorita” - Camila Cabello, Shawn Mendes

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