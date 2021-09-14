Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat’ta bulundu

“MOZAİK YAKLAŞIK 3 BİN 500 YILLIK”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ise yapılan kazı çalışmaları neticesinde 3 bin 500 yıllık dünyanın bilinen en eski mozaiğine rastladıklarını söyledi.

Çiftçi, “Dünya tarihindeki ilk mozaik olması zaten mozaiğin yapısından da görülebilmektedir. Çünkü çok primitif yapıdadır. Mozaik yapıların örneği en çok Gaziantep’te bulunuyor, o mozaiklerin en ilkel halinin de buradaki mozaik olduğunu tespit edebilmekteyiz. Çalışmalarımız bundan sonraki süreçte burayı turizme kazandırmak" şeklinde konuştu.