Dünyanın denizcilik mirası Rahmi M. Koç Müzesi’nde

En yeni obje: Atatürk bölümünde sergilenen ve Acar Vapuru’ndan alınmış olan gemi dümeni. Acar Motoru, Atatürk için 1937’de Almanya’da yaptırıldı. Başta Atatürk olmak üzere, Boğaz, Adalar ve Yalova arasında yapılan geziler için devlet büyükleri tarafından kullanıldı. Yabancı devlet başkanları ve misafirlerin ağırlanması esnasında protokol teknesi olarak da hizmet verdi.