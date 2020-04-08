Dünyanın dört bir yanındaki heykeller de corona virüs etkisinde
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle herkes maskeyle önlemini alırken dünyanın dört bir yanındaki meşhur heykeller de tedbirlerden nasibini aldı. Henüz maske önlemi almayanlara mesaj vermesi için heykellere de maske takıldı. Bazı heykeller ellerine tutuşturulan "Evde kal" mesajıyla sokağa çıkmış olanları uyardı. Maskeliler arasında İstanbul'daki Alex de Souza heykeli de yer alıyor.
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08.04.2020 - 09:39| Son Güncelleme : 08.04.2020 - 09:52
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