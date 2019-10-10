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Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nin 2019 finalistleri belli oldu

ntv.com.tr

Küresel yaratıcı yeteneklerin keşfedilmesi için platform sağlayan EyeEm Fotoğraf Ödülleri, 2015’ten bu yana dünyanın en büyük çaplı fotoğraf yarışması unvanını taşıyor. Bugüne dek 5 bin fotoğrafçı, 25 milyon fotoğraf arasından seçim yapan EyeEm ekibi, 2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri için 30 finalisti belirledi. Finale kalan fotoğrafçılar arasında iki Türk var. Yılın ftoğrafçısı seçilen kişi, EyeEm Dergisi ve Format Dergisi’nde yer alacak, 5 yıllık bir abonelik ve Berlin Fotoğraf Haftası için Berlin’e bir gezi kazanacak.

  • 1

    Bimo Pradityo

    Mobil kategori

    Endonezya 

  • 2

    Yentl Slik

    Seyahat kategorisi

    Tanzanya

  • 3

    Jeffrey Kieffer

    Outdoor kategorisi

    İsveç

  • 4

    Marcos Ferreira

    Mobil kategori

    Arjantin

  • 5

    Gaile Juknyte

    Sokak fotoğrafçısı kategorisi

    Japonya

  • 6

    Alexander Zalokar

    Sokak fotoğrafçısı kategorisi

    Avusturya

  • 7

    Jewgenia Rücker

    Outdoor kategorisi

    Toskana

  • 8

    Aron Shakeri

    Sokak fotoğrafçısı kategorisi

    Hindistan

  • 9

    Philip Am Guay

    Seyahat kategorisi

    Filipinler

  • 10

    Sandra Morante

    Seyahat kategorisi

    Çin

  • 11

    Jairo Díaz

    Outdoor kategorisi

    İspanya

  • 12

    Ömerali Şenakaylı

    Outdoor kategorisi

    Kayseri, Türkiye

  • 13

    Sotiris Bougas

    Minimalist kategori

    Yunanistan

  • 14

    Mathias Trumminger

    Mimari kategorisi

    Danimarka

  • 15

    Dimpy Bhalotia

    Seyahat kategorisi

    Hindistan

  • 16

    Dimpy Bhalotia

    Seyahat kategorisi

    Hindistan

  • 17

    Marlon E. Villaverde

    Fotomuhabir kategorisi

    Filipinler

  • 18

    Arief Dharma Kurniawan

    Yemek kategorisi

    Endonezya

  • 19

    Vitaly Golovatyuk Aka Panvelvet

    Yaratıcı kategori

    Hong Kong

  • 20

    Modernfilms Oam

    Sokak fotoğrafçısı kategorisi

    Malezya

  • 21

    Georgina Abreu

    Portre kategorisi

    İngiltere

  • 22

    Jan Tong

    Portre kategorisi

    Hong Kong

  • 23

    Tinatin Jabanashvili

    Mobil kategori

    Gürcistan

  • 24

    Ueli Frischknecht

    Seyahat kategorisi

    Endonezya

  • 25

    Tanya Walton

    Seyahat kategorisi

    Fas

  • 26

    Patrik

    Outdoor kategorisi

    Norveç

  • 27

    Altan Can

    Minimalist kategori

    İstanbul, Türkiye

  • 28

    Lauren Marek

    Mobil kategori

    ABD

  • 29

    Himanshu Roy

    Seyahat kategorisi

    Hindistan

  • 30

    Laura Callsen

    Portre kategorisi

    Almanya

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