Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nin 2019 finalistleri belli oldu
ntv.com.tr
Küresel yaratıcı yeteneklerin keşfedilmesi için platform sağlayan EyeEm Fotoğraf Ödülleri, 2015’ten bu yana dünyanın en büyük çaplı fotoğraf yarışması unvanını taşıyor. Bugüne dek 5 bin fotoğrafçı, 25 milyon fotoğraf arasından seçim yapan EyeEm ekibi, 2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri için 30 finalisti belirledi. Finale kalan fotoğrafçılar arasında iki Türk var. Yılın ftoğrafçısı seçilen kişi, EyeEm Dergisi ve Format Dergisi’nde yer alacak, 5 yıllık bir abonelik ve Berlin Fotoğraf Haftası için Berlin’e bir gezi kazanacak.
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1
Bimo Pradityo
Mobil kategori
Endonezya
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2
Yentl Slik
Seyahat kategorisi
Tanzanya
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3
Jeffrey Kieffer
Outdoor kategorisi
İsveç
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4
Marcos Ferreira
Mobil kategori
Arjantin
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5
Gaile Juknyte
Sokak fotoğrafçısı kategorisi
Japonya
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6
Alexander Zalokar
Sokak fotoğrafçısı kategorisi
Avusturya
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7
Jewgenia Rücker
Outdoor kategorisi
Toskana
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8
Aron Shakeri
Sokak fotoğrafçısı kategorisi
Hindistan
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9
Philip Am Guay
Seyahat kategorisi
Filipinler
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10
Sandra Morante
Seyahat kategorisi
Çin
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11
Jairo Díaz
Outdoor kategorisi
İspanya
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12
Ömerali Şenakaylı
Outdoor kategorisi
Kayseri, Türkiye
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13
Sotiris Bougas
Minimalist kategori
Yunanistan
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14
Mathias Trumminger
Mimari kategorisi
Danimarka
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15
Dimpy Bhalotia
Seyahat kategorisi
Hindistan
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16
Dimpy Bhalotia
Seyahat kategorisi
Hindistan
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17
Marlon E. Villaverde
Fotomuhabir kategorisi
Filipinler
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18
Arief Dharma Kurniawan
Yemek kategorisi
Endonezya
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19
Vitaly Golovatyuk Aka Panvelvet
Yaratıcı kategori
Hong Kong
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20
Modernfilms Oam
Sokak fotoğrafçısı kategorisi
Malezya
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21
Georgina Abreu
Portre kategorisi
İngiltere
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22
Jan Tong
Portre kategorisi
Hong Kong
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23
Tinatin Jabanashvili
Mobil kategori
Gürcistan
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24
Ueli Frischknecht
Seyahat kategorisi
Endonezya
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25
Tanya Walton
Seyahat kategorisi
Fas
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26
Patrik
Outdoor kategorisi
Norveç
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27
Altan Can
Minimalist kategori
İstanbul, Türkiye
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28
Lauren Marek
Mobil kategori
ABD
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29
Himanshu Roy
Seyahat kategorisi
Hindistan
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30
Laura Callsen
Portre kategorisi
Almanya