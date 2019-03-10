Dünyanın en büyük Mona Lisa’sı Berlin’de
Leonardo da Vinci’nin başyapıtı Mona Lisa, Berlin’de 16 metrelik dev kopyası ile duvar resmine dönüştü.
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Leonardo da Vinci’nin başyapıtı Mona Lisa, Almanya’nın başkenti Berlin’de bir duvar resmi olarak sokakları süslüyor.
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Sokak sanatçılarının bağlı olduğu ressamlar birliği Die Dixons tarafından 16 metrelik duvara kopyası yapılan Mona Lisa resmi, Berlin’e giden herkesin ilgisini çekiyor.
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Mona Lisa’nın dev kopyası, Berlin’in en bilinen yerinde, özgürlük anıtı East Side Gallery’nin yakınında yer alıyor ve pek çok farklı sokaktan görülebiliyor.
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