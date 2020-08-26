Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu

2016 ve 2019'un ardından 2020'de de dünyanın en çok kazan aktörü seçilen, Under Armour'ın küresel sponsor ortağı Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu. The Rock (Kaya) lakaplı oyuncu DC evreninde herkese meydan okuyan anti kahraman olarak rol alacak.

26.08.2020 - 06:58

Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu - 1
Forbes tarafından 87,5 milyon dolar ile 2020'nin en çok kazan erkek oyuncusu seçilen The Rock (Kaya) lakaplı Hollywood yıldızı Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan konsept tasarımlar ve karakter tanıtımı paylaşıldı.
Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu - 2
Çekimlerine başlanmasa da DC FanDome etkinliğinde tasarımları paylaşılan Black Adam, karşımıza Shazam spin-off'u olarak çıkacak.
Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu - 3
Dwayne Johnson, çizgi romanlarda Shazam'ın ikiz kardeşi olarak bilinen ve kötü adam olarak ortaya çıkan Black Adam'ın, filmde kötü olmayacağını ancak diğer herkese meydan okuyan bir anti kahraman olacağını açıkladı.

Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu - 4
Filmle ilgili paylaşılan tanıtıma göre Hawkman, Dr. Fate, Cyclone ve Atom Smasher, beyazperdede yerini alacak. Atom Smasher'ı canlandırması için Noah Centineo ile anlaşıldığı biliniyor. Ancak filmdeki diğer oyuncular henüz belli değil.
Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu - 5
Dwayne Johnson'ın 10 yıldır üzerinde çalıştığı Black Adam'ın yönetmen koltuğuna Jaume Collet-Serrayer alacak.
Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu - 6
Shazam'dan çok daha önce DC evreninde yer alması beklenen ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen projenin senaryosunda ise Adam Sztykiel'in imzası olacak.
Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu - 7
İşte Black Adam'da paylaşılan tasarımlar...
Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu - 8
Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu - 9
Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu - 10
Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu - 11
Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson'ın yeni filmi Black Adam'dan ayrıntılar belli oldu - 12

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