Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri açıklandı

Haberler 13.10.2021 - 12:06
EN ÇOK OKUYAN ÜLKE HİNDİSTAN
Dünyada kitap okumaya en çok zaman ayıran ülkeler sıralamasında Hindistan zirvede yer aldı. Hindistan’da ortalama her vatandaş haftalık 10 saat 42 dakika kitap okuyor.
Kitap okumaya en fazla vakit ayıran ilk 10 ülkenin 6’sı Asya’da yer alırken, 4 ülke ise Avrupa’dan sıralamaya girdi.
"TÜRKİYE 18'İNCİ SIRADA
İlk 10 içerisine giren diğer ülkeler ise sırasıyla Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor. Türkiye ise kitap okumaya ayırdığı vakitle listenin 18'inci sırasında bulunuyor.