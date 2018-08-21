Dünyanın en çok satan albüm rekoru artık Eagles'ın (Their Greatest Hits )

1 1970’li yılların ünlü rock gruplarından Eagles’ın; Take It Easy ve Witchy Woman gibi hit şarkılarının olduğu Their Greatest Hits 1971-1975 adlı albümü tüm zamanların rekorunu kırdı.







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Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'nin (RIAA) son verilerine göre; (CD, plak, ve dijital), albüm 1976’dan bu yana 38 milyon adet satış rakamına ulaştı.

3 Michael Jackson’un 1982’de piyasaya çıkan Thriller albümü gerek analog gerekse dijital medya satışlarında 33 milyonda kaldı.

4 Üçüncü sıradaysa 26 milyonla yine Eagles’ın 1976 stüdyo albümü Hotel California var.

5 Eagles’ın kurularından ve aynı zamanda davulcusu ve vokalisti Don Henley, 46 yıldır kendilerine destek veren hayranlarına ve çalışanlarına teşekkür etti. 71 yaşındaki Henley yayınladığı mesajda, “Çok uzun bir yolculuktu” dedi.

6 1971 yılında Los Angeles’ta kurulan Eagles grubu, 1980’de dağılmış, grubun orijinal üyelerinden Don Henley, Joe Walsh ve Glen Frey’in öncülüğünde 14 yıl sonra yeniden bir araya gelmişti.Frey 2016 yılında hayatını kaybetti. Ancak grup halen Henley, Frey’in oğlu Deacon ve Country müzik şarkıcısı Vince Gill’le turnelerini sürdürüyor.