Dünyanın en değerli yumurtaları Faberge'ler, Londra’da sergilenmeye başlandı

Rus Çarı için deve kuşu yumurtasından mücevherlerle bezenerek tasarlanan Faberge ailesinin 'Faberge İmparatorluk Yumurtaları', İngiltere’nin başkenti Londra’da sergilenmeye başlandı. Deve kuşu yumurtasının içini ve dışını paha biçilmez mücevherlerle bezeyen Carl Faberge’in, Faberge İmparatorluk Yumurtaları sergisinin biletleri şimdiden tükenmek üzere.

Haberler - DHA 18.11.2021 - 14:09

Dünyanın en değerli yumurtaları Faberge'ler, Londra’da sergilenmeye başlandı - 1

Rus Çarı 3. Alexandr’ın eşi İmparatoriçeye Paskalya Bayramı’nda hediye edilmek üzere tasarlanan ancak gelenek halini alan Faberge Yumurtaları, Londra’nın Victoria ve Albert Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Dünyanın en değerli yumurtaları Faberge'ler, Londra’da sergilenmeye başlandı - 2

SADECE 43 TANE VAR

Serginin özel gösterim biletleri şimdiden tükenmek üzere.

Günümüze sadece 43 tanesinin ulaştığı 50 yumurtanın tasarımı, Carl Faberge liderliğinde Faberge ailesi ve tasarımcıları tarafından üretildi.

Dünyanın en değerli yumurtaları Faberge'ler, Londra’da sergilenmeye başlandı - 3

BİR TANESİNİN DEĞERİ 10 MİLYON DOLAR

Rusya’da Çarlığın yıkılmasından sonra dünyanın dört bir yanına dağılan Faberge yumurtalarından bazıları özel koleksiyoncuların eline geçti.

Üzerindeki mücevherlerin yanı sıra sanatçılık ve tasarımıyla da değer kazanan Faberge Yumurtaları’nın tanesine 10 milyon dolar değer biçiliyor.

Dünyanın en değerli yumurtaları Faberge'ler, Londra’da sergilenmeye başlandı - 4

Çoğunlukla bu büyük yumurtaların içinde sürpriz başka bir eser daha yer alıyor, bazısının içinde Çarlık sarayının minyatür bir tasarımı bazısının üzerinde ise Romanov Ailesi’nin görselleri mevcut.

Dünyanın en değerli yumurtaları Faberge'ler, Londra’da sergilenmeye başlandı - 5

Çar 2. Nicholas için 1913’te annesine verilmek üzere tasarlanan Kış Yumurtası, cam kadar ince oyulmuş kaya kristalinden yapılmıştı.

Dünyanın en değerli yumurtaları Faberge'ler, Londra’da sergilenmeye başlandı - 6

Yumurtanın içinde yer alan minyatür çiçek sepetinin üzerinde bin 378 elmas bulunuyor ve Kış Yumurtası, 2002 yılında 9,6 milyon dolara satıldı.

Dünyanın en değerli yumurtaları Faberge'ler, Londra’da sergilenmeye başlandı - 7

PASKALYA YUMURTASINDAN FABERGE YUMURTASI’NA

Rus Çarı 3. Alexandr, 1885’te Hıristiyanların Paskalya Bayramı için eşi İmparatoriçe Maria Feodorovna’ya hediye edilmek üzere mücevher tasarımcısı Carl Faberge’i görevlendirdi.

Dünyanın en değerli yumurtaları Faberge'ler, Londra’da sergilenmeye başlandı - 8

Paskalya Bayramı’nda kullanılan yumurtalardan ilham alan Faberge, İmparatoriçe için devekuşu yumurtasının içini ve dışını mücevher kaplayarak yumurtayı tasarladı.

Dünyanın en değerli yumurtaları Faberge'ler, Londra’da sergilenmeye başlandı - 9

İlk yumurtanın çok beğenilmesi üzerine her yıl paskalya bayramında üretim süreci Çar’dan bile gizli tutularak Faberge İmparatorluk Yumurtaları, Çarlık’ta bir gelenek halini aldı.

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