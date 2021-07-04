Dünyanın en eski gülücüğü Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek

04.07.2021 - 13:12
Fırat Nehri kıyısındaki Karkamış'ın Hitit döneminin başkenti olduğunu ifade eden Çomak, önemli eserlerin çıktığı antik kentte şu anda da Prof. Dr. Nikolo Marchetti tarafından kazı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Çomak, çıkarılan eserler arasında, üzerinde gülümseme ifadesiolan su matarasının da bulunduğuna dikkat çekti.
DÜNYADAKİ İLK EMOJİLİ ESER
Çomak "Tek kulplu bir matara, pişmiş topraktan yapılmış, Orta Tunç Çağı'na ait bir eser. Günümüzden yaklaşık 3 bin 700 yıl öncesine ait bir eser. Dünyadaki ilk gülümseyen emojili bir eserimiz" diye konuştu.
Karkamış Antik Kenti kazıları
Milattan önce 2. binyılda Anadolu'da hüküm süren Hitit İmparatorluğu'nun güneydeki başkenti Karkamış Antik Kenti'ndeki kazılarda yer alan isimler:
-İtalya'nın Bolonya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Nicolo Marchetti
-İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Peker Başkan
-İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Refik Duru ve Prof. Dr. Belkıs Dinçol
-Gaziantep Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Özakça
-Kültür ve Turizm Bakanlığı, İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalya Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve SANKO Holding