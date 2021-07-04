Dünyanın en eski gülücüğü Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek

Dört yıl önce Suriye sınırına sıfır noktada bulunan dünyanın en önemli antik kentlerinden Karkamış Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 3 bin 700 yıllık su matarası bulundu. Üzerinde gülücük ifadesi bulunan matara, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

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04.07.2021 - 13:12

Karkamış Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde gülücük ifadesi bulunan 3 bin 700 yıllık matara, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde ziyarete açılıyor. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Karkamış Antik Kenti'nin dünyanın önemli antik kentlerinden biri olduğunu ve Cumhuriyet döneminden beri dönem dönem kazı çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Fırat Nehri kıyısındaki Karkamış'ın Hitit döneminin başkenti olduğunu ifade eden Çomak, önemli eserlerin çıktığı antik kentte şu anda da Prof. Dr. Nikolo Marchetti tarafından kazı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çomak, çıkarılan eserler arasında, üzerinde gülümseme ifadesiolan su matarasının da bulunduğuna dikkat çekti. DÜNYADAKİ İLK EMOJİLİ ESER Çomak "Tek kulplu bir matara, pişmiş topraktan yapılmış, Orta Tunç Çağı'na ait bir eser. Günümüzden yaklaşık 3 bin 700 yıl öncesine ait bir eser. Dünyadaki ilk gülümseyen emojili bir eserimiz" diye konuştu.

Eserin yakın zamanda müzede yerini alacağını aktaran Çomak, "Bu eserimizin bütün müzecilik işlemlerini bitirdik. İlk bulunduğu zamanda çok parçalı halde çıkmıştı. Restore edildi, restore edildikten sonra şu an bulunduğumuz salonda geçici sergilemeyle ziyaretçilerimize sunmayı düşünüyoruz" dedi.

Çomak, eseri sosyal medyada paylaşınca çok güzel yorumlar aldığına işaret ederek, "Günlük yaşamımızda her gün kullandığımız emojinin 3 bin 700 yıl önceki bir gülümseme olması, tabii ki merak oluşturuyor" dedi.

Karkamış Antik Kenti kazıları



Milattan önce 2. binyılda Anadolu'da hüküm süren Hitit İmparatorluğu'nun güneydeki başkenti Karkamış Antik Kenti'ndeki kazılarda yer alan isimler: -İtalya'nın Bolonya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Nicolo Marchetti -İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Peker Başkan -İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Refik Duru ve Prof. Dr. Belkıs Dinçol -Gaziantep Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Özakça -Kültür ve Turizm Bakanlığı, İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalya Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve SANKO Holding