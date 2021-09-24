Dünyanın en eski mücevheri bulundu: 150 bin yıllık

ntv.com.tr 24.09.2021 - 11:57 | Son Güncelleme : 24.09.2021 - 12:02
Fas'ın Atlantik kıyısındaki bir şehir olan Essaouira'ya yaklaşık 15 km uzaklıktaki Bizmoune Mağarası'nın girişinde 2014 ve 2018 yılları arasında 33 adet deniz kabuğu boncuğu keşfedildi.
Arizona Üniversitesi'nden antropologlar, Science Advances adlı dergide yayımladıkları yeni çalışmada boncukları 142 bin ile 150 bin yıl öncesine tarihlendirdi.
Baş yazar Steven L. Kuhn, bulunan boncukların bir kolyeye ait olduğu ve tarihin en eski mücevherini oluşturduğunu söyledi. Kuhn ayrıca, boncukların sözsüz insan iletişiminin bilinen en eski kanıtı olduğunu ve insanların bilişsel becerilerinin kökenine dair ipuçları içerdiğini aktardı.
Araştırmacılara göre bu durum, insanların mücevher ve diğer süs eşyaları aracılığıyla kendileri hakkında bir şeyler söyleme davranışının sanıldığından çok daha erken başladığını gösteriyor.
Kuhn, "Muhtemelen insanların kimliklerini kıyafetleriyle ifade etme biçimlerinin bir parçasıydılar. Ailelerinden daha büyük insan gruplarıyla iletişim kurmakla ilgilendiğini gösteriyorlar” diye konuştu.
Bununla birlikte, boncukların deniz salyangozu kabuklarından yapıldığı ve her birinin yaklaşık bir santimetre uzunluğunda olduğu belirtildi. Çalışmanın yazarları, boncukların ortasındaki deliklerin yanı sıra aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan diğer işaretleri onların iplere veya giysilere asıldığını gösterdiğini aktardı.
Diğer taraftan, boncuklar, kuzey ve güney Afrika'daki yerleşim yerlerinde daha önce bulunan diğer pek çok antik eşyaya benziyor, ancak önceki örnekler 130 bin yıldan daha eski değil.
Bilim insanları, yeni bulunan antik boncukların, insanları diğer hayvanların yanı sıra ceylan, antilop, yaban domuzu ve gergedan avlayan kendine özgü saplı mızrak uçları ile bilinen bir Orta Taş Devri kültürü olan Aterian ile ilişkili olduğunu söyledi.
Öte yandan boncuklar, insan bilişi ve iletişiminin evrimini inceleyen antropologlar için potansiyel ipuçları olarak hizmet ediyor. Araştırmacılar uzun zamandır dilin ne zaman ortaya çıktığıyla ilgileniyorlar. Ancak, insanların bir şeyler yazmaya başladığı birkaç bin yıl öncesine kadar dille ilgili hiçbir maddi kayıt yoktu.
Kuhn, “Boncukların esasen fosilleşmiş bir temel iletişim biçimi olduğunu düşünüyoruz. Boncuklar aynı zamanda kalıcı biçimleriyle de dikkat çekiyor. Bu dönemde birçok insan vücutlarını veya yüzlerini hardal veya kömürle boyardı” dedi.
Bununla birlikte, antropologlar bonculukların yapılışının nedenlerine dair birkaç olası açıklamayı araştırdıklarını sözlerine ekledi:
“Daha fazla insan Kuzey Afrika'yı işgal etmeye başladıkça, kendilerini tanımlamanın yollarına ihtiyaç duymuş olabilirler. Bölgedeki insanların iklimin soğuk ve kuru olduğu bir dönemde iletişim yöntemini kullanmaya başlamış olmaları da mümkün. İkincisi, insanlar sınırlı kaynakları korumak için klanlar veya başka tür topluluklar geliştirmiş olabilir. Boncukları etnik kökenlerini veya belirli bir bölgeye ait olduklarını göstermek için kullanmış olabilirler.”