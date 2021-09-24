Dünyanın en eski mücevheri bulundu: 150 bin yıllık

Araştırmacılara göre bu durum, insanların mücevher ve diğer süs eşyaları aracılığıyla kendileri hakkında bir şeyler söyleme davranışının sanıldığından çok daha erken başladığını gösteriyor.





Kuhn, "Muhtemelen insanların kimliklerini kıyafetleriyle ifade etme biçimlerinin bir parçasıydılar. Ailelerinden daha büyük insan gruplarıyla iletişim kurmakla ilgilendiğini gösteriyorlar” diye konuştu.