Dünyanın en eski sanat eseri bulundu: 226 bin yıllık

ntv.com.tr 17.09.2021 - 07:13
Çin’in Guangzhou Üniversitesi’nden araştırmacılar, dünyanın şimdiye kadar bilinen en eski sanat eserini bulduklarını açıkladı. İlk kez 2018 yılında Tibet Platosu'nda yer alan Quesang kayalıklarında keşfedilen el izleriyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Resimlerin 226 bin yıllık olduğu ve Denisova insanlarının çocukları tarafından yapıldığı belirlendi.
Denisova insanları, araştırmacılar tarafından Homo cinsinden bir insansı olup Neandertaller ve anatomik olarak modern insanın (Homo sapiens) yakın akrabası olarak tanımlanıyor. Ancak, Denisovanlar bi genetik olarak her iki türden ayırt edilebiliyor.
Denisova insanlarının yaklaşık 40 bin yıl önce Üst Paleolitik zamanda Altay Dağları ve Güney Sibirya'da yaşadıkları düşünülüyor.
Baskıların sanat eseri olup olmadığı sorgulamak isteyen uzmanlar, New Mexico'daki White Sands Ulusal Parkı'ndaki insan ayak izini araştıran New York Cornell Üniversitesi'nden arkeolog Thomas Urban ile birlikte çalıştı.
Science Bulletin adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada baskıların, zamanla kademeli olarak sertleşecek şekilde yapıldığı keşfedildi. Urban, "El izlerinin yaratıcı bir şekilde yapıldığına inanıyorum. Çocuklar bu izleri kasıtlı olarak değiştirdi. Bu durum, bir tür canlı gösteri esnasında gerçekleşmiş olabilir” diye konuştu.
Diğer taraftan araştırmacılar, el izlerinin Tibet’te farklı mağara duvarlarında yer alan el şablonu desenleri geleneğiyle eşleştiğini söyledi.
Bununla birlikte bilim insanlarına göre, 169.000–226.000 yıl öncesine tarihlenen Quesang’taki el izleri Fransa, Endonezya ve İspanya'daki ünlü mağara resimlerinden en az 3-4 kat daha eski.
Örneğin Endonezya'nın Sulawesi adasında ve İspanya'nın El Castillo mağarasında bulunan sanat eserleri yaklaşık 40 bin-45 bin yıl öncesine kadar uzanırken, Fransa'nın Chauvet mağara resimler sadece 30 bin yaşında.