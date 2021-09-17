Dünyanın en eski sanat eseri bulundu: 226 bin yıllık

Çin’in Guangzhou Üniversitesi’nden araştırmacılar, dünyanın şimdiye kadar bilinen en eski sanat eserini bulduklarını açıkladı. İlk kez 2018 yılında Tibet Platosu'nda yer alan Quesang kayalıklarında keşfedilen el izleriyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Resimlerin 226 bin yıllık olduğu ve Denisova insanlarının çocukları tarafından yapıldığı belirlendi.

Denisova insanları, araştırmacılar tarafından Homo cinsinden bir insansı olup Neandertaller ve anatomik olarak modern insanın (Homo sapiens) yakın akrabası olarak tanımlanıyor. Ancak, Denisovanlar bi genetik olarak her iki türden ayırt edilebiliyor.

Science Bulletin adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada baskıların, zamanla kademeli olarak sertleşecek şekilde yapıldığı keşfedildi. Urban, "El izlerinin yaratıcı bir şekilde yapıldığına inanıyorum. Çocuklar bu izleri kasıtlı olarak değiştirdi. Bu durum, bir tür canlı gösteri esnasında gerçekleşmiş olabilir” diye konuştu.

Öte yandan, bazı uzmanlar Quesang baskılarının başlı başına bir sanat oluşturduğu fikrine karşı çıktı. Ancak Urban, "Farklı toplulukların, çeşitli kriterlere öncelik veren belirli sanat tanımları var. Ama bunu aşmak ve yaratıcı davranış hakkında daha geniş düşünmemizi engelleyebilecek bu katı kategoriler tarafından dayatılan sınırlamaları aşmamız gerektiğini düşünüyorum. El izlerinde eğlenceli, yaratıcı ve muhtemelen sembolik ögeler var. Bu, aslında insan olmanın ne anlama geldiğine dair çok temel bir soruya geliyor” dedi.