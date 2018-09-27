Dünyanın en güzel kütüphaneleri
İtalyan fotoğrafçı Massimo Listri, yaz aylarında dünyanın farklı yerlerinden en güzel kütüphanelerin fotoğraflarından oluşan bir kitap hazırladı. Kütüphaneler, tarihi değerleri, mimari özellikleri ve ayrıcalıklı güzellikleriye birer sanat eseri olarak kitapta yer buldu. Bu kütüphanelere bakınca ziyaret etme isteği bir yana, insanın tüm gününü buralarda geçirme isteği uyanıyor.
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1İsviçre / Abbey Kütüphanesi
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2
Portekiz / Mafra Palas Kütüphanesi
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3İtalya / Fermo Kütüphanesi
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4Almanya / Metten Abbey Kütüphanesi
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5İrlanda / Trinity Üniversitesi Kütüphanesi
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6İtalya/ Riccardian Kütüphanesi
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7Fransa / Sainte-Genevieve Kütüphanesi
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8Brezilya / Royal Portuguese Cabinet Of Reading Kütüphanesi
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9Avusturya / Seitenstetten Abbey Kütüphanesi
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10Almanya / Wiblingen Abbey Kütüphanesi
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11Güney Amerika / The Monastery Of San Francisco Kütüphanesi
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12Almanya / Ulusal St Mark's Kütüphanesi
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13Almanya / Wiblingen Abbey Kütüphanesi
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14Almanya / Duchess Anna Amalia Kütüphanesi
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15İtalya / Marucelliana Kütüphanesi
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16Çekya / Strahov Monastery Kütüphanesi
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17Almanya / Saint Emmeram's Abbey Kütüphanesi
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18İspanya/ Escorial Kütüphanesi
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19Avusturya / Melk Abbey Kütüphanesi
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20Avusturya / Admont Abbey Kütüphanesi
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21İtalya / Oratoriana Girolami Devlet Kütüphanesi
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22Almanya / Ottobeuren Abbey Kütüphanesi
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23İtalya / Ulusal Braidense Kütüphanesi
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24İtalya / Duke D'aumale Kütüphanesi
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25Portekiz / Joanina Kütüphanesi
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26İtalya / Academy Of Science Kütüphanesi
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27İspanya / General Archive Of The Indies Kütüphanesi
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28İngiltere / Codrington Kütüphanesi
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29İtalya / Palermo Halk Kütüphanesi
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30İtalya / Palatina Kütüphanesi
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31İtalya / Angelica Kütüphanesi
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32İtalya / Padula Charterhouse Kütüphanesi
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33İtalya / Casanata Kütüphanesi
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34Vatikan / Vatican Apostolic Kütüphanesi
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35İtalya / The Crociera Kütüphanesi
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36İtalya/ Corsiniana Kütüphanesi
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37İtalya/ Vallicelliana Kütüphanesi
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38İtalya/ Palazzo Altieri Kütüphanesi
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39Meksika / Palafoxiana Kütüphanesi
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40İtalya / Imola Halk Kütüphanesi
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41Tayvan / Taipei Halk Kütüphanesi